Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı

KARAMAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'nin kendisine ait bir proje olduğunu belirterek, "Elektronik Hayvan Takip Sistemi, hayvanınızın nerde olduğunu, beslenip beslenmediğini, doğum, gebelik, kızgınlık gibi biyolojik durumlarının ne olduğunu takip eden ve ilgililere bildiren bir sistemdir" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Karaman'da büyükbaş hayvanlarda ilk kez uygulamaya başlanacak 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'nin' tanıtım programına katıldı. Sistemin uygulandığı tesiste konuşan Pakdemirli, şunları söyledi:



"Akıllı küpe esasen bana ait bir fikir, bir projedir. Ancak bu projeyi ete kemiğe büründürenler ise bizim mühendislerimiz, bizim bilim insanlarımızdır. Bu proje TAGEM, AselsanNet ve Ankaref ortaklığı ile uygulamaya hazır hale getirildi. İşte hepimizin elinde bir cep telefonu var. İletişimden banka işlemlerine, sağlık kontrolünden yol tarifine kadar, birçok işlemi telefonlarımızdan yapıyoruz. Tabii bu işlemleri yaparken, cep telefonu günlük yaşantımıza yönelik birçok veriyi de içinde topluyor. Gerektiğinde bizi uyarıyor, yön veriyor ve yol gösteriyor. 'Daha sağlıklı olmak için şu kadar mesafe yürümelisin' diyor. 'Banka ödemeni yap' diyerek seni uyarıyor ve sinyal gönderiyor. 'İstediğin adrese en hızlı şu yoldan ulaşabilirsin' diyerek yol tarif ediyor. Şimdi biz de deyim yerindeyse, her büyükbaş hayvanın kulağına bir cep telefonu takıyoruz. Tabii bu, daha küçük, kullanımı ve işlevi daha kolay, pili yaklaşık 5 yıl giden bir cep telefonu. Birçok teknolojik özelliğe sahip 'akıllı küpe', Hayvan Takip Sistemi'nin önemli bir parçasıdır. Mevcut durumda hayvansal üretim yapan belirli büyüklükteki işletmelerimiz, ithal sürü yönetim programları kullanmakta ve bu programların verileri yurt dışında tutulmaktadır. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları neticesinde kendi teknoloji ve imkanlarımızla geliştirdiğimiz bu teknolojiyi, 'sürü yönetimi'ne hizmet edecek 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni imkanlar ölçüsünde üreticimizle buluşturma ana hedefimizdir."



'VERİLER BAKANLIKTA MUHAFAZA EDİLECEK'



Sistem sayesinde elde edilecek hayvan verilerinin bakanlıkta muhafaza edileceğini ifade eden Pakdemirli, "Sistemin ilk hedefi; yetiştirici ve karar vericiler için önemli olan hayvan verilerinin toplanması ve bakanlığımız bünyesinde muhafaza edilmesidir. Bu amaçla dünyada bir ilk olan NB- IoT tabanlı 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi' sayesinde hayvanların konumları, yem yeme ve geviş getirme gibi beslenme durumları, aşılama kayıtları, koordinasyon bilgisi ile hareket ve sevk durumları, kızgınlık ön uyarı bilgilendirmesi, kulak iç sıcaklığı gibi veriler anlık olarak merkezi programa aktarılmaktadır. Veriler, biraz önce bahsettiğim, hayvanın kulağına takılan takip cihazında bulunan ve algoritmaları yerli olarak geliştirilen sensörler vasıtasıyla, sim kart teknolojisiyle merkeze iletilmektedir. Sisteme ileriki dönemlerde yerli ve milli olarak geliştirilecek; buzağı besleme robotları, sağım, yemleme ve otomasyon sistemleri ile süt ölçer gibi teknolojik donanımlar ilave edilerek, tam bir çiftlik yönetim sistemine dönüştürülecektir. Tanıtımını yaptığımız bu milli hayvan takip sistemi ile yetiştiricilerimiz online olarak, işletmelerindeki hayvanların beslenme durumlarını, kızgınlık bilgilendirmesi ile doğru zamanda tohumlanması ve döl verimi kayıplarının azaltılması, hayvan kaybolması veya çalınması durumunda yer bilgisi, hayvanlarındaki cihazlarının düşmesi, koparılması gibi durumlarda SMS ile bilgilendirilmesi, hayvan aşı bilgileri, bölgelerindeki karantina durumu, damızlık hayvan alımlarında hayvana ait tüm özgeçmiş bilgileri gibi birçok veriyi anlık öğrenme imkanına kavuşacaktır. Koruyucu veteriner hekimlik uygulamaları, uygulayıcı hekim tarafından sisteme cep telefonu veya tablet üzerinden kolayca işlenecektir. Bakanlık olarak bizler de anlık hayvan mevcudiyetimizi, karantina ihlallerini, aşılama takiplerimizi sistem üzerinden takip edeceğiz. Ayrıca elektronik hayvan takip sistemi, hayvan pazarına giriş ve mezbaha da kesime giden hayvanları da anlık izleme fırsatı verecektir. Yine bu sistem aynı zamanda makine öğrenmesi yaparak, karar vericilere ileriki dönemlerde daha fazla bilgiyi sunabilecektir. Yetiştiricinin, daha karlı bir faaliyet yapması için, hayvanlarının durumunu ve sağlığını takip etmesi gerekiyor. İlgili veteriner hekimin, sürü genelini ve her bir hayvanın sağlık, gebelik ve nakil durumunu bilmesi gerekiyor. Bakanlık birimlerinin ise hayvanların işletmede olup olmadığını, aşı durumunu, karantina durumunu, işletmedeki, ilçedeki, ildeki hayvanların sayısını, gebelik, kızgınlık, tohumlama gibi tüm süreçleri bilmesi ve aksadığında gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Çünkü hayvanlarınızın sağlık durumunu, gebelik durumunu, nerede olduğunu ve sürünün genel halini bilmeden hayvancılığı yönetemeyiz, verimi artıramayız, hayvan sağlığını yönetemeyiz. İşte 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi', hayvanınızın nerde olduğunu, beslenip beslenmediğini, doğum, gebelik, kızgınlık gibi biyolojik durumlarının ne olduğunu takip eden ve ilgililere bildiren bir sistemdir. Bu sistem, aldığı bilgilerle içindeki yerli yazılımımızla değerlendirip, yorumlayıp daha sağlıklı, daha verimli ve daha kontrollü bir işletmecilik yapmak için hayvanın sahibine, sorumlu veteriner hekime ve bakanlık görevlilerine bilgi ve uyarı veren bir sistemdir" diye konuştu.



'BİZE AİT VE BİZİM ÜRETTİĞİMİZ BİR SİSTEM'



Sistemin milli olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Milli-yerli, bize ait ve bizim ürettiğimiz bir sistemdir. Bu sistem bizimdir, verileri bizimdir, güvenlik ile ilgili tüm tedbirler alınmıştır. Bugün 5 ilde 400 baş hayvanda denemelerini tamamlayarak algoritmalarını oluşturduğumuz sistem, yüzde 94 isabet oranıyla çalışmaktadır. Sistemin olası sorunlarını önlemek için 20 bin baş sığırda test etmeye devam edeceğiz. Böylece sistemin her iklim ve ahır şartında kusursuz çalışmasını sağlayacağız. Proje sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde, bu sistemin uygulandığı hayvancılık işletmelerinde; süt veriminde yüzde 25 artış, buzağı veriminde yüzde 20 artış ve sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.



'HER AKILLI 100 KÜPE İLAVE 20 HAYVAN DEMEK'



Sistemin karlılık sağlayacağını da ifade eden Pakdemirli, şunları söyledi:



"Eğer bu sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza takabilirsek, ilave yem ve girdi kullanmadan yılda 1 milyon daha fazla buzağı, 2-3 milyon ton ilave süt elde edebiliriz. 100 akıllı küpe; ilave 20 hayvan demek. Elde edilen verim ve hayvan sayısıyla sağlık giderlerinin azalmasını dahil ettiğimizde, bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucunda, ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 milyar, orta vadede ise 10 milyar lira katkı sunabiliriz. Bunun için akıllı küpe, ilk aşamada 20 bin süt sığırına takılacak ve 2022 yılından itibaren kademeli olarak uygun il ve işletmelerde hayvanlara takacağız. Bu şekilde kademeli olarak 2 milyon hayvanımızı elektronik hayvan takip sistemine dahil ederek nihayetinde tüm ülkede kullanıma sunacağız. Sistem, tüm ülkeye yayıldığında nasıl ki hane hane nüfus sayımını bıraktıysak, ahır ahır hayvan sayımını da bırakacağız. İlk uygulamaya da Karaman ilimizden başlıyoruz. Böylece bakanlık imkanlarıyla geliştirdiğimiz bu sistemi üreticimize ilave bir maliyet getirmeden, yetiştiricimizle buluşturacak ve işletme karlılığını artıracağız. Ayrıca geliştirdiğimiz bu yerli ve milli teknolojimizi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşacağız. Bu bağlamda ilk olarak önümüzdeki günlerde Azerbaycan da bin hayvana akıllı küpe takacağız."



Pakdemirli, daha sonra tesisi gezdi.