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Bakan Pakdemirli, Çardak'ta yanan ormanlık alanı havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

04 Eylül 2020 Cuma 10:55
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Bakan Pakdemirli, Çardak'ta yanan ormanlık alanı havadan inceledi

DENİZLİ - Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 200 hektarlık bir alan yangından etkilenmiş gözüküyor" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çardak'ın Hayriye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangının ardından geldiği bölgede incelemeler yaptı. Saat 07.00 sıralarında helikopterle yangın bölgesini havadan kontrol eden Bakan Pakdemirli'ye, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan eşlik etti. Bakan Pakdemirli, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alındığını bildiren Bakan Pakdemirli, "55 arazöz, 16 su tankı, 7 dozer, 4 grayder, 4 ilk müdahale aracı, 250 yangın işçisi ve 7 helikopterle müdahale ettiğimiz bir yangın oldu. Yukarıdan helikopterle inceleme yaptık. Yangın çevresi yaklaşık 7 kilometre civarında. Bu da kabaca 300-350 hektarlık bir alanın etkilenmiş olabileceğini ama bunun minimum yarısının yanmadığını gösteriyor. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan yangından etkilenmiş gözüküyor" dedi. Ülke genelinde süren yangınların olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Taşköprü'deki yangın kontrol altına alındı. Çorum Kargı'daki yangınımız devam ediyor. Boyabat ilçesine de bir miktar sıçrama var. Burada iki ayrı noktada yangın devam ediyor. Bu yangın tamamen kontrol altında, ekipler gün boyu soğutma çalışmalarına devam edecek" diye konuştu. Orman teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, Çardak'taki yangının çıkış nedeninin henüz netlik kazanmadığını, çok yönlü araştırma ve soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

Yangın bölgesinde dün gece karadan yaptığı inceleme sırasında tehlike atlatıp, atlatmadığı sorulan Bakan Pakdemirli, "Tehlike atlattık diyemem. Bir virajın olduğu noktada yangının içerisine girdik. Kenarından bakarken yangın çok hızlı ilerledi. Koşarak oradan ayrılmak zorunda kaldık. Eğer 2-3 dakika geç kalmış olsaydık bir sıkıntıya düşebilirdik. Bu konuda artık yeterince tecrübemiz oldu. Tecrübeli arkadaşlarımız da yanımızdaydı. Özellikle zaman zaman yangının içerisinde teknik incelemeler yapmamız gerekiyor. Bundan da kaçınmadık. Bütün arkadaşlarımız sabaha kadar uyumadı. Biz de geceyi yangın bölgesinde geçirdik" diye konuştu.

KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ

Çardak'taki yangını kontrol altına almak için karşı ateş tekniğinin kullanıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Özellikle bazı noktalarda alevlerin yolu aşmaması için karşı ateş kullandık. Karşı ateşi yetiştirebildiğimiz yerlerde yolu aşmadı. Ancak yetiştiremediğimiz bir yerde de yolu aştı. Aslında biraz daha uzamasının sebeplerinden biri de bu oldu. Yoksa amacımız yangını gece saatlerinde kontrol altına almaktı. Yolu bir noktada geçirdiğimiz için oradan büyüyen yangını takip edip, etrafından yol açıp çevirmemiz gerekti. O biraz zamanımızı aldı" dedi.

Vatandaşların ormanlık alanlarda duman ya da alev görmeleri halinde Alo 177 ihbar hattına bildirmelerini rica eden Bakan Pakdemirli, "Bir dakika daha önce bildirilen ihbarlarla bir ağacımız daha az yanıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle şu son 15 gün daha tek bir ricam var. Mümkünse ormanlara girmesinler. Hiç bir şekilde ateş yakmasınlar. Ormanları kullanırken veya yoldan geçerken sigara izmariti atmasınlar. İstatistiksel olarak yangınların yüzde 90'ı insan hatasından çıkıyor. Bu sebeple şu 15 günde dikkat edelim. Ondan sonra yangınla ilgili risklerimiz azalıyor olacak. Tarlalarda temizlik maksadıyla anız yakılıyor. Birçok yerde zirai alanlar ormanlık alanlara komşu olduğu için ciddi bir şekilde ormanlara sıçrama oluyor. Anızla tarlanın temizlenmesinin doğru olmadığına inanıyoruz. Bununla beraber genellikle gerekli tedbirler alınmadığı için maalesef büyük yangınlara sebebiyet veriyor. Bu büyük yangınlar da tabi ki kusurlu dahi olsanız büyük büyük yargılanma ve maliyetlere sebebiyet verebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, açıklamanın ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çardakOrman YangınıTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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