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Bakan Özer: Türkiye'nin normalleşmesi için eğitim sisteminin normalleşmesi lazım

15 Ekim 2021 Cuma 14:37
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Bakan Özer: Türkiye'nin normalleşmesi için eğitim sisteminin normalleşmesi lazım

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depreme karşı yenilenen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende, "Türkiye'nin normalleşmesi için eğitim sisteminin normalleşmesi lazım. En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen sayımız yüzde 91'lere ulaştı" dedi. 


Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı yenilendi. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulun yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 93, iki doz aşı oranının ise yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı. Özer, okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirtti.
 

"TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞMESİ İÇİN EĞİTİM SİSTEMİNİN NORMALLEŞMESİ LAZIM"

Bakan Özer,  "6 haftayı geride bıraktık ve okul bazlı il bazlı bir sistem geliştirmedik. Sınıf bazlı vaka bazlı sistem geliştirerek herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'mızın  önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik. Değerli konuklar Türkiye'nin eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencisi 1.2 milyon öğretmeni ile tüm Türkiye'nin tamamını etkileyen bir sisteme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesi Türkiye'nin örneklemi değil evrenidir. Pandemi sürecinde Türkiye'nin normalleşmesi için eğitim sisteminin normalleşmesi lazım. Başlangıçtaki kararlılığımızın arkasındayız" dedi.

"ALMANYA'DAN BİLE YÜKSEKTİR" 

Özer, "57 bin 108'i devlet okulu olmak üzere sistemimizde 71 bin 320 tane okulumuz var. Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarına açık olmasındaki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılı olmasıdır. Bugün itibariyle birinci doz aşısını olan öğretmen oranımız yüzde 93, ikinci doz aşısını olan öğretmen oranımız yüzde 86, aşı olmayıp bağışıklık kazanmış antikor üretmiş öğretmen sayımız da yüzde 5 olarak kayıtlara geçti. En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen sayımız yüzde 91dir. Bu oran Türkiye'nin ortalamasından çok yüksek olduğu gibi Almanya gibi geçen bir buçuk yılda okullarını açık bırakan ülkelerin aşılanma oranından bile yüksektir" diye konuştu. Özer,  "Türkiye 15 yaş grubunda öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmasına rağmen Türkçe, matematik ve fen okur yazarlığında puanını en fazla artıran birinci ülke oldu. Türkiye 4. ve 8. sınıf matematik ve fen okur yazarlığı araştırmasında 1999 yılından itibaren en yüksek puana eriştiği gibi ilk defa 500 ortalamanın üzerine bir puana ulaştı" şeklinde konuştu. 
 

"BİN 100'E YAKIN OKUL KALDI"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "İstanbul'da 1999 ve öncesinde  okullarımız var. Bu okullarımız eski yapı teknolojileri ve yönetmelik kurallarına göre dizayn edildiği için biz bunları riskli gördüğümüz için bu bin 322 okulumuzun hepsinin tek tek deprem dayanıklılığına baktık. Rapora göre binaları yıktık tekrar yaptık. Bu okullardan bin 100'e yakın okul kaldı. Geriye kalan okulları tıpkı Haydarpaşa Mesleki Anadolu Teknik Lisesi gibi yenileyeceğiz" dedi.

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeniden hizmete açan Bakan Özer öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekildi. Programa,  Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci de katıldı.

DHA

Son Güncelleme: 15.10.2021 15:01
Anahtar Kelimeler:
EğitimBakan Özer
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