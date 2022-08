Bakan Kurum: Kira desteğini 1150 liradan 1500 liraya çıkarıyoruz

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi. Kurum, kentsel dönüşümde verilen kira desteğinin ise 1500 liraya çıkarıldığını belirtti. Bakan Kurum, firma ve belediyelere de destek verileceğini kaydetti.



Bakan Kurum, Esenler'de basın kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. 19 Ağustos'ta Esenler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek 2 bin 30 konut hakkında bilgi veren Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kurum, yeni konut kampanyasının Eylül'de başlayacağını açıkladı. Detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Bakan Kurum, kampanyaya Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinesinde bir çok firmanın katılacağını ifade etti. Kurum, "Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi. Kentsel dönüşümde desteğin artacağını da vurgulayan Kurum, kira desteğinin 1150 liradan 1500 liraya çıkarılacağını kaydetti. Kurum, firmalara da verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin liraya yükseltildiğini belirtti. Bakan Kurum belediyelere de yüzde 50'ye kadar faiz desteği verileceğini ifade etti.



Esenler'de tamamlanan 2 bin 30 konut hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Esenler'de yaptığımız 60 bin konut projemizi gerçekleştirdiğimiz alandayız. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan bu proje dünyaya örnek olacaktır. Esenler'e kazandıracağımız 60 bin konut projesi kapsamında ilk etapta 4 bin 941 konutun inşasına başlamıştık. Bunlardan 2 bin 30'unu tamamladık ve teslim etmeye hazır hale getirdik. İnşallah iki gün sonra, yani Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın tamamladığımız bu konutların anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edecek. 2 bin 833 konutumuzu da yılsonuna kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.





TÜRKİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM



"Deprem bugün Türkiye'nin baş etmesi gereken en önemli sorunudur" diyen Kurum, "Ülkemizin yüzde 66'sı deprem riski altında ve yaşadığımız toprakların, nüfusumuzun yüzde 71'i de bu alanlarda yaşıyor. Her depremde şunu gördük; deprem değil, sağlıksız binalar küçücük çocuklarımızın, yaşlılarımızın, gençlerimizin canını alıyor. Ülkemizde sağlıklı yapı stoğunu artırmak için TOKİ'yle, 2002 yılında başlattığımız planlı kentleşme ve konut seferberliğiyle 20 yılda, 1 milyon 170 bin konut ve işyeri yaptık. Her bir konutu bir yaşam alanı olacak şekilde yeşil alanları, okulları, camileri ile birlikte kurguladık. Şehirlerimize stadyumdan hastanelere, okullardan kamu binalarına 26 bin sosyal donatı alanı kazandırdık. 2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın “bedeli ne olursa olsun yapacağız" diyerek ortaya koyduğu hedef, kentsel dönüşümde ülkemiz için bir milat oldu. “Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" diyerek yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleri çerçevesinde 81 ilimizi çarpık kentleşmeden ve riskli yapılardan kurtarıyoruz.



Bunun yanı sıra çocuklarımızın geleceğini güvence başlattığımız Kentsel Dönüşümü, Büyük Deprem Dönüşümünü, Türkiye'nin her yerinde; hızlı, yerinde ve gönüllülük ilkeleriyle gerçekleştiriyoruz. Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler hedefiyle çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. 81 ilimizde çevreye ve iklime duyarlı, güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda 81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, 2035 yılına kadar Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak" dedi.





İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM



"İstanbul'umuzda bulunan 1.3 milyonu riskli konuttan 230 bininin ise acil dönüşmesi gerekiyor" diyen Kurum, "Deprem riskini azaltmak için, İstanbul'umuzda da bugüne kadar 300 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Toplam büyüklüğü 412 milyon metrekare olan 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fikirtepe, Kartal, Gaziosmanpaşa, Üsküdar başta olmak üzere İstanbul'un tüm ilçelerinde yürüttüğümüz çalışmalarla; şu anda sahada sürdürdüğümüz 140 bin konutluk dönüşüm projesiyle bu güzel şehri her geçen gün depreme daha hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.





ESENLER KENTSEL DÖNÜŞÜM



"İstanbul'da yürüttüğümüz önemli kentsel dönüşüm çalışmalarımızda birini de Esenler'de gerçekleştiriyoruz" diyen Kurum, "Esenler'de depreme karşı dayanıksız yapı oranı 2009 yılında yüzde 86'ydı. Yürüttüğümüz çalışmalarla bu oranı yüzde 57'ye kadar düşürdük. Esenler'in kuzeyinde yer alan askeri alanı “Rezerv Yapı Alanı" olarak belirledik. Bu alanda Türkiye'nin En Büyük Kentsel Dönüşüm projesini başlattık. Burada inşa edeceğimiz konutların yüzde 45'ini Esenler Belediyesi, yüzde 55'ini Bakanlığımız İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümü için kullanacak. Tam 60 bin konut yapacağımız bu alan aynı zamanda ülkemizin en büyük akıllı şehri olacak. Bir teknoloji üssü olacak Esenler'de gerçekleştireceğimiz bu proje bütün dünyaya da örnek olacak. Mahalle kültürünü koruyarak inşa ettiğimiz tüm yapılar, zemin+5 katı geçmeyecek şekilde yatay mimari esasıyla yapıyoruz. Bu projede sadece konut yapmıyoruz. Milletimize yeşil ile iç içe olan yeni bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu kapsamda rezerv alanın yüzde 68'ini yeşil alana, okul, spor alanı gibi sosyal donatı alanlarına ayırdık. Böylece Esenler'de yaşayacak her bir vatandaşımız için 15 metrekare yeşil alan ve 30 metrekare donatı alanı ayrılmış olduk. Yine bu alanda, 24 kişilik sınıflara, bilişim atölyelerine ve spor salonlarına sahip 1.924 derslikten oluşan, 63 modern okul planladık, yapıyoruz. Çocuklarımız 400 metre erişim mesafesi içerisinde hiçbir taşıtla karşılaşmadan yeşil akslar vasıtasıyla yürüyerek ve bisiklete binerek okullarına gidebilecekler. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptığımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yine bu projeyle hayat bulacak. Toplam 2.5 milyon metrekare'lik alanda yapacağımız millet bahçesi sadece Esenler'in değil, tüm İstanbul'un nefes alacağı bir yaşam alanı olacak. Bunun ilk etabı olan 240 bin metrekare alana sahip 15 Temmuz millet bahçesini milletimizin hizmetine sunmuştuk. Alanın kuzeyinde yer alan 1 milyon 800 bin metrekare alana sahip Esenler Millet Bahçesini de inşallah 2023 yılında tamamlayacağız. Ayrıca burada kuracağımız, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alacak kuluçka merkezleri, dene yap atölyeleri, AR-GE ve bilişim merkezleri ile yazılım atölyelerinde gençlerimiz yarının teknolojilerini öğrenecekler. Böylece girişimci gençlerin önünün açmış olacak ve 15 bin gencimizin istihdam edilmesi sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.





"40 BİNDEN FAZLA KONUTUMUZU DÖNÜŞTÜRMÜŞ OLACAĞIZ"



Bakan Kurum şöyle devam etti: Hastane, aile sağlık merkezleri, camiler, spor alanları, okullar yeşil akslarla, yeşil yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla birbirine bağlanacak. Burada yaşayan kardeşlerimiz bisikletlileriyle güvenli bir şekilde evlerinden okullarına ve işlerine gidebilecekler. Bu rezerv yapı alanına, Esenler'de ilk aşamada 17 bin konut ve iş yerini taşıyacağız. İkinci aşamada ise; Esenler'in komşu ilçeleri olan Bağcılar, Sultangazi, Kağıthane'den başlamak üzere tüm çevre ilçelerden toplam 23 bin 500 konut ve iş yerinin taşınmasını sağlayarak; 40 binden fazla konutumuzu dönüştürmüş olacağız. Boşaltılan alanlarda ise imar planındaki işlevi ne ise park ise park, okul ise okul, sosyal tesis ise sosyal tesis, yol ise yol yapacağız. Böylece Esenler'e toplam 2.1 milyon metrekarelik yeni donatı alanı, yeni nefes alanları, parklar, kamu tesisleri ve sosyal alanlar kazandırmış olacağız"







İBB'YE ELEŞTİRİLER



Bakan Kurum, İBB'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Kurum, "Bakın bugün, 17 Ağustos depreminin yıldönümündeyiz. Her fırsatta deprem meselesinin siyaset üstü olduğunu söyleyip de hala depremi bir siyaset malzemesi gibi kullananlara şunu söylemek istiyorum. Artık konseyler, çalıştaylar dönemi geçmiştir. Herşey ayan beyan ortadadır. Türkiye ve İstanbul bir deprem tehdidi altındadır. Ayrıca Kentsel dönüşüm mevzuatına dair eleştirilerle bir yere varmamız mümkün değildir. İşte bakın, biz sizin eleştirdiğiniz o mevzuatlarla İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm yapıyoruz; işte bugünde 60 bin konutluk dünyanın en büyük dönüşüm alanındayız. Demekki istenilince yapılabiliyormuş. Ne yapacağız? Çalışacağız. Bize “ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum, yardımcı olun" diyeceksin, projeni, planını getireceksin biz de sizlere yardımcı olacağız. Herkes elini taşın altına koyacak. Bizim başka gayemiz yok, biz hala kalplerimizdeki acısı taptaze duran 17 Ağustos'lar bir daha yaşanmasın diyoruz. Bu görüntüleri inanın aklımızdan bir an bile çıkarmıyor, gece gündüz dönüşüme çalışıyoruz. Şehri yöneten insanların hepsini aynı duyguya, aynı hassasiyete davet ediyorum" dedi.





İZMİR'E GELECEK ASBESTLİ GEMİ



Kurum, İzmir'e geleceği belirtilen ve asbest taşıdığı için tartışmalar neden olan gemiyle ilgili soru üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının belirtiği rakamın yanlış olduğunu söyleyerek, "9.2 ton asbest olduğu belirtiliyor. Bu oran kanunlara uygun. Ancak gemi karasularımıza girmeden kontrolden geçirilecek. Eğer belirtilen miktardan fazla asbest varsa geldiği yere geri gönderilecek" ifadelerini kullandı.



Bu arada toplantıda yer alan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, Esenler'deki projenin durdurulması için CHP ve İBB'nin 9 kez dava açtığını söyledi.