Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.099,68
ALTIN
971,47
DOLAR
18,63
STERLİN
20,97
EURO
18,20
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kurum: 'İklim Kanunu', ülkemizi model ülke yapacak

03 Kasım 2022 Perşembe 14:51
Bakan Kurum: 'İklim Kanunu', ülkemizi model ülke yapacak

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin yeni yüzyılda iklim değişikliği ile mücadelede örnek olacağını belirterek, "TBMM'de çıkacak İklim Kanunu, ülkemizi 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma yolunda dünyada model bir ülke yapacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara'da düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Kurum, geçen ay gerçekleştirilen kurul toplantısında 'Ulusal Katkı Beyanı' ve TBMM gündemine gelecek 'İklim Kanunu'na dair görüşmeler gerçekleştirildiğini hatırlatıp, bugün yapılan toplantıda ise 'Ulusal Katkı Beyanı'nın nihai halinin görüşülerek karara varılacağını söyledi.

Mısır'da 6-18 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler 27'nci Taraflar Konferansı'na (COP27) katılacaklarını kaydeden Bakan Kurum, nihai şekli verilen 'Ulusal Katkı Beyanı'nı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası'na sunacaklarını kaydetti. Kurum, Mısır'da yapılacak toplantı öncesi bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenen konuların bu toplantıyla netleşeceğini belirterek, "Mısır'da yapacağımız toplantı öncesinde hem iklim değişikliğiyle mücadelemizi hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' çerçevesinde önümüzdeki 30 yıla ilişkin tüm bakanlıkların ortaya koyacağı irade ve belirleyeceğimiz hedefler, atacağımız adımları netleştirecek. Önümüzdeki 30 yıla, 2053'e ilişkin stratejileri netleştirmiş olacağız. Yüzyıllık planları hayata geçiriyoruz ve bu noktada bugün alacağımız kararla, önümüzdeki yüzyıla ilişkin ülkemiz, sektörlerimiz ve geleceğimiz adına alacağımız en önemli kararlardan olacağını düşünüyorum" dedi. 

'ÜLKEMİZİN KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Kurum, insanı ve doğayı merkeze alarak yürüttükleri şehirleşme modeline vurgu yaparak, "Medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modeliyle, çevreyi, insanı, doğayı merkeze alan sosyal devlet anlayışıyla başlattığımız, sürdürülebilir devlet anlayışına geçeceğimiz bir sistemin omurgasını oluşturulacak. Kendi kendine her alanda yeten ülkeler bundan sonraki süreçte de çok daha fazla öne çıkacak. Burada ülkemizin; tarımda, enerji sektöründe, turizmde, çevre ve şehircilikte kendi kendine yeten bir ülke olması için çalışma yürütüyoruz" dedi. 

Türkiye'nin yeni yüzyılda iklim değişikliği ile mücadelede örnek olacağını işaret eden Bakan Kurum, şunları kaydetti: 

"TBMM'de çıkacak İklim Kanunu, ülkemizi 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma yolunda dünyada model bir ülke yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu '2053 net sıfır emisyon' hedefini yakalamak için bakanlıklarımızda atılacak adımları belirlememiz gerekiyor. Bu hedefler doğrultusunda, kişiler değişse de bakanlıklarımızca atılan adımlar, ülkemizin doğayla dost bir şekilde kalkınmasında rol alacaktır. Bizim medeniyetimizde aldığımız ilhamla; tarihi eserlerimizi, doğal güzelliklerimizi de korumak zorundayız. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na ilişkin bakanlıklarımız çalışmalarını sundu. Biz de çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında çalışmalarımızı yapıyoruz. Ülkemizin renklerini ve doğayı merkeze alan Ulusal Katkı Beyanı'nı hazırlarken; vatandaşımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, toplumun tüm kesimlerini içine alan, kimsenin geride bırakılmadığı anlayışıyla çalışmaları yürütmek zorundayız. Ortak müşterekte buluşmak zorundayız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İklim KanunuMurat Kurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı
Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza
Kapadokya'ya ekimde 510 bin 947 ziyaretçi
Kapadokya'ya ekimde 510 bin 947 ziyaretçi
Diyanet'ten 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı
Diyanet'ten 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı
1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Yılın En Başarılı Projesi' ödülü
1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Yılın En Başarılı Projesi' ödülü
Büyükelçi Meyer-Landrut: Biyoçeşitliliği korumak çok önemli
Büyükelçi Meyer-Landrut: Biyoçeşitliliği korumak çok önemli
Bakan Yanık: ŞÖNİM'lerimizde 1 milyon 285 bin 490 kişiye hizmet verdik
Bakan Yanık: ŞÖNİM'lerimizde 1 milyon 285 bin 490 kişiye hizmet verdik
Aydın'da 133 öğrenci ve 45 sporcu, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Aydın'da 133 öğrenci ve 45 sporcu, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Ege'de batan bottaki kayıp göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldı
Ege'de batan bottaki kayıp göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول