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Bakan Kurum: Elektrikli şarj istasyonu için 6 bin 800 siteden talep var

09 Aralık 2022 Cuma 14:52
Bakan Kurum: Elektrikli şarj istasyonu için 6 bin 800 siteden talep var

İSTA9NBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOGG başta olmak üzere, elektrikli araçlara olan ihtiyacın daha da yoğunlaşacağını düşünerek, kapalı mekân içermeyen şarj ünitelerinin yapı ünitelerinin ruhsat alınmadan tesis edilmesine imkân sağlamıştık. Derneğimiz de; çok kısa bir süre önce ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattılar. Çok kısa bir süre içerisinde alınan 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemli bir yansıması olarak görüyoruz"  dedi. 

2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni Programı, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. 


 

"TOPLU KONUT ANLAYIŞINI TÜRKİYE'YE GETİREN İRADE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Başakşehir'de Başak ve Hilal Konutları ile ilk toplu konut anlayışını Türkiye'ye getiren irade Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Türkiyemizin ve milletimizin zenginleşmesiyle birlikte gecekondu mahalleleri ve ardından çöküntü alanların yerlerini toplu konutlara ve vatandaşların daha iyi şartlarda yaşayacakları sitelere kavuştu" dedi.


 

"YEŞİL BİNA VE ENERJİ VERİMLİ YAPILARI ARTTIRMAK ARTIK HEPİMİZ İÇİN ZARURETTİR"

Kurum, "Çevreye saygılı, iklim dostu şehirler hedefimiz doğrultusunda çevreye ve iklime duyarlı güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık; 500 bin konutumuzu, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin işyerimizi ülkemize, milletimize kazandırıyoruz. Bu konut projelerinin birçoğu adeta bir mahalle büyüklüğünde siteler olacak. Hem bu sosyal konutlarımızın hem de özel sektörümüzün ürettiği yapıların, iklim dostu ve enerji verimli olmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerimize uyuyorlar ve her gün bir yenisini ekliyoruz. Özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, yeşil bina ve enerji verimli yapıları artırmak artık hepimiz için bir zarurettir" diye konuştu.


 



"ŞİMDİ YENİ BİR ÇALIŞMA DAHA YÜRÜTÜYORUZ"

Kurum "Bakanlık olarak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Hareketimizin özellikle konut alanlarında yaygınlaştırılması için site yönetimlerine büyük iş düşüyor. TOGG başta olmak üzere, elektrikli araçlara olan ihtiyacın daha da yoğunlaşacağını düşünerek, kapalı mekân içermeyen şarj ünitelerinin yapı ünitelerinin ruhsat alınmadan tesis edilmesine imkân sağlamıştık. Derneğimiz de; çok kısa bir süre önce ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattılar. Çok kısa bir süre içerisinde alınan 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemli bir yansıması olarak görüyoruz. Akan yağmur sularının binaların rezervuarlarında kullanılması, artan suların ise bahçelerde kullanılmasına yönelik 2.000 metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için yağmur suyu depolama sistemini zorunlu hale getirdik. Şimdi yeni bir çalışma daha yürütüyoruz. Şarj ünitelerinin kolaylıkla yapılması için; site yönetimlerinde karar alınamaması, toplantı yeter sayısının sağlanamaması gibi aksaklıkların giderilmesi için bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda Kat Mülkiyeti Kanununda gerekli kolaylıkların getirilebilmesi için hazırladığımız düzenlemeleri ilgili Bakanlıklarla müzakere ederek hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOGGElektrikli şarj IstasyonuMurat Kurum
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