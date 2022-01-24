Bakan Kurum: Elazığ'ı yeniden imar, inşa ve ihya ettik

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin 2’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı video mesajda, "Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik" dedi.



Bakan Kurum, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te Elazığ'da meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video mesaj yayımladı. Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkileyen depremin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Bakan Kurum, o gün yaşanan acının hala tazeliğini koruduğunu belirterek, Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.



'TEK BİR AFETZEDE KARDEŞİMİZİ EVSİZ BIRAKMADIK'



Türkiye'nin deprem nedeniyle çok hüzünler yaşadığını ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi.



"Şu son 100 yılda ülkemizin hemen hemen her yerinde acı hikayeler yaşadık. Meydana gelen 60 büyük depremde, 90 bin canımızı gözyaşları içerisinde toprağa verdik. 24 Ocak 2020, saat 20.55'te Elazığ'da 50, Malatya'da 155 bina depremin ilk anında yıkıldı. O gece bütün dünya, bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm kurumları bir seferberlik ruhuyla, yiğit, mert, vefakar Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanına koştu. Bakanlıklarımız, AFAD, jandarma, UMKE, Kızılay, TOKİ ve İller Bankamızla; 1 ay boyunca Elazığ ve Malatya'dan ayrılmadan, arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarımızı hızlıca tamamladık. Vatandaşlarımızı kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla destekledik. Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya'da toplam 36 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşa çalışmalarına hemen başladık. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk 8 bin yuvamızı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık"



'12 MİLYON KİŞİ İÇİN DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNİ TAMAMLADIK'



Elazığ ve İzmir'de yaşanan son depremlerin, deprem dönüşümünün Türkiye için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Kurum, "2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 2 milyon 800 bin bağımsız birimde ikamet eden 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini tamamladık. 81 ilimizdeki binlerce şantiye alanımızda, yüz binlerce mühendis, mimar ve işçi kardeşimizin mahir elleriyle; sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılıkla 2022 yılının sonunda, sahada sürdürdüğümüz tüm bu projeleri, 350 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.



'YERİNDE, GÖNÜLLÜ VE HIZLI DÖNÜŞÜM'



Yine bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete yeni sosyal konut müjdeleri vereceğini dile getiren Bakan Kurum, "2022 yılında da milletimiz için 'yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm' demeye devam edeceğiz. Eskiyen evleri ve riskli yapıları yenilemeye; çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmeye azimle devam edeceğiz. Bir kez daha Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.