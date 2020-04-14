Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter gönderecek
NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter...
Bağışıklık güçlendirici 'kuzugöbeği mantarı' hasadı başladı
Bağışıklık güçlendirici 'kuzugöbeği mantarı' hasadı...
Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin heyecanını kaybettirdi
Mustafa Reşit Akçay: Virüs ligin...
Koronavirüs endişesi kalp krizinde bile acil başvurusunu erteletiyor
Koronavirüs endişesi kalp krizinde bile...
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Soruşturma başlatıldı

14 Nisan 2020 Salı 16:39
0 Okunma
Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun.  Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumSalda GölüSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirse karşı ikinci balık tüketim kampanyası başlıyor
Koronavirse karşı ikinci balık tüketim kampanyası başlıyor
Şırnak'ta PKK’lı teröristlerden EYP'li tuzak: 1 işçi şehit
Şırnak'ta PKK’lı teröristlerden EYP'li tuzak: 1 işçi şehit
Bakan Pakdemirli: Koronavirüsün atık sulardaki varlığı araştırılacak
Bakan Pakdemirli: Koronavirüsün atık sulardaki varlığı araştırılacak
Bakan Selçuk: 64 milyon TL ödenek gönderdik
Bakan Selçuk: 64 milyon TL ödenek gönderdik
HAYDAR BAŞ, HAYATINI KAYBETTİ
HAYDAR BAŞ, HAYATINI KAYBETTİ
Sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta sonu da devam edecek
Sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta sonu da devam edecek
Koronavirüste can kaybı bin 296'ya yükseldi
Koronavirüste can kaybı bin 296'ya yükseldi
4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz
4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz
Haydar Baş koronavirüs yakalandı
Haydar Baş koronavirüs yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı