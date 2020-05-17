Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı
Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2. gün
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2....
CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı
İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kurum: Ankara'ya 3 milyon metrekarelik yeşil alan kazandıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da 12 millet bahçesi inşası gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mamak'ta millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanı Ankaralılara kazandırmış olacağız" dedi.

17 Mayıs 2020 Pazar 10:56
0 Okunma
Bakan Kurum: Ankara'ya 3 milyon metrekarelik yeşil alan kazandıracağız

Bakan Kurum, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum, 637 bin metrekare alan üzerine kurulu AKM Millet Bahçesi'nin inşasını gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde bu yıl sonuna tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK'

Bakan Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin sadece Ankara'yı ve Türkiye'yi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir proje olduğunu belirterek, "Kır lokantası, yöresel ürünlerin pazarlanacağı alanlar, millet kütüphanesi ve kıraathanesi, 1100 araçlık kapalı otoparkının olduğu, 5 bin kişinin aynı anda konferans yapabileceği, fuarların düzenlenebileceği sergi alanlarının olduğu çok önemli bir kültür aksını Türkiye'ye kazandırmış olacağız. İçerisinde 6 bin metrekarelik biyolojik göletinin olduğu, bu gölet içerisinde ışık-ses görüntülerin yapıldığı, her yaş grubuna yönelik çocuk parklarının olduğu, macera parkıyla beraber 1,5 kilometrelik bir teleferik ile gençlerimizin vakit geçirebileceği alanların olduğu çok önemli projeyi Ankara'ya kazandırmış olacağız. İnşallah yıl sonu tamamlandığında hem Ankara'ya hem ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyi yapmış, halkımıza kazandırmış olacağız. Ankara'ya, illerimiz tanıtımlarını yapmak amacıyla geliyorlar. Bu tanıtımları bugüne kadar çok iyi şartlarda yapamıyorduk. Tanıtım günlerinin yapılabilmesi amacıyla, hem de tanıtım günleri dışında organik pazarların, köylülerimizin, vatandaşlarımızın çiftçiden direk alabileceği pazarların kurulduğu bir tesisi inşa ediyoruz. Hemen yanında da bu günlerde yapacağımız törenlerde, sergilerde kullanabileceğimiz konferans salonumuzun da inşası gerçekleştiriliyor. Bin kişilik bir cami, kır lokantası, macera parkı ile içinde kültür kompleksi olarak bu projenin inşası sürmektedir" dedi.

'ANKARA'DA 12 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'

Ankara'da sadece Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu alanda millet bahçesi inşası gerçekleştirmediklerini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Toplamda 12 adet millet bahçesi inşası gerçekleştiriyoruz. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı proje aşamasında, bir kısmının da imalatları devam ediyor. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mamak'ta millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Gölbaşı'nda devam eden, İmrahor Vadisi'nde devam eden millet bahçelerimiz var. Kazan'da, Kızılcahamam'da, Akyurt'ta, Elmadağ'da, Polatlı'da, Sincan'da, Mamak Altıağaç ve Keçiören'de devam eden millet bahçeleri projelerimiz var. Bu projeler tamamlandığında Ankara'daki kişi başı yeşil alan miktarını önemli oranda arttırdığımız bir proje olacak. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanı Ankaralılara kazandırmış olacağız."

'9 MİLLET BAHÇESİNİ PANDEMİ SONRASINDA AÇACAĞIZ'

Bakan Kurum, '81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu çerçevede 70 ilde 45 milyon metrekarelik alanda çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Bu alanlar içerisinde 204 millet bahçesi projesi yürümekte. Bu 204 millet bahçesinin 22'sinin yapımını da tamamladık. Diğer millet bahçelerinin de yapımını sürdürüyoruz. 13 tanesinin açılışını yaparak milletimizin hizmetine sunduk. Kalan 9 Millet Bahçemizi de pandemi sonrasında, Ramazan Bayramı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle milletimizin kullanımına açıyor olacağız. Amacımız, Türkiye'deki yeşil alan miktarını arttırmak. Yeşil alan koridorları açarak iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi yapmak istiyoruz. Bu parklar şehirlerin afet anında afet toplanma merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AKMÇevre Ve Şehircilik BakanlığıMurat Kurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin 2020 buğday hedefi, 20 milyon ton
Türkiye'nin 2020 buğday hedefi, 20 milyon ton
Bakan Koca son verileri paylaştı!
Bakan Koca son verileri paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir
Bakan Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım
Bakan Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım
Vefa ekipleri: Asla vazgeçmeyeceğiz
Vefa ekipleri: Asla vazgeçmeyeceğiz
26 berberin testi pozitif çıktı
26 berberin testi pozitif çıktı
Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Yün yastıktan 3 kilo 875 gram uyuşturucu çıktı
Yün yastıktan 3 kilo 875 gram uyuşturucu çıktı
81 ilde dev uygulama
81 ilde dev uygulama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı