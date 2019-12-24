Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113270
ALTIN
284.926
DOLAR
5.9454
STERLİN
7.6990
EURO
6.5890
Bosna Kartalları kazandı
Bosna Kartalları kazandı
‘Sevmekten Öldü Desinler’ sanatseverlerle buluşacak
‘Sevmekten Öldü Desinler’ sanatseverlerle buluşacak
Üç adım atlamada Türkiye'nin gururu
Üç adım atlamada Türkiye'nin gururu
Prof. Dr. Türkez: Bordan alzheimer ve parkinson tedavisi için ilaç yaptık
Prof. Dr. Türkez: Bordan alzheimer...
Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile birlikte zirvede
Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile birlikte...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kurum: 440 bin rakamına ulaşmıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum: 440 bin rakamına ulaşmıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor.

24 Aralık 2019 Salı 12:37
12 Okunma
Bakan Kurum: 440 bin rakamına ulaşmıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır."

"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik."

"Kanal İstanbul’un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul’a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KurumKonut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de 26 noktada yangın
Karadeniz'de 26 noktada yangın
Bakan Turhan, 16 engelli bireyi YHT ile Konya'ya uğurladı
Bakan Turhan, 16 engelli bireyi YHT ile Konya'ya uğurladı
Saros'ta şiddetli lodos 2 tekne batırdı
Saros'ta şiddetli lodos 2 tekne batırdı
Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, özlemle anıldı
Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları, özlemle anıldı
PKK'nın cephane sevk ağı çökertildi
PKK'nın cephane sevk ağı çökertildi
Rus Savaş gemisi "Azov" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Savaş gemisi "Azov" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Trabzon'da uçuşlara sis engeli
Trabzon'da uçuşlara sis engeli
Adana’da hava destekli asayiş uygulaması
Adana’da hava destekli asayiş uygulaması
Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans