Bakan Kurum: 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni, 23 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Sıfır Atık Hareketi'nin 5 yaşında olduğunu belirterek, "23 Aralık'ta saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz" dedi.



Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından 'Sıfır Atık Hareketi'nin 5'inci yılı nedeniyle videolu mesaj yayımladı. Kurum, 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni bu yıl İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 'İklim ve gençlik' temasıyla gerçekleştireceklerini belirterek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz bu zirve, 7'den 70'e tüm doğaseverleri buluşturacak. 5 yıl önce büyük bir heyecanla başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, sizlerin gösterdiği ilgi ve alakayla bugün sınırları aşmış, uluslararası kuruluşların ve pek çok ülkenin sahiplendiği bir küresel çevre hareketine dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla; bundan böyle her yıl 30 Mart gününün, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak, tüm dünyada kutlanacak olması bunun en somut ifadesidir. Biz inanıyoruz ki Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaştığı Türkiye Yüzyılı'nın mihenk taşlarından biri olacaktır" dedi.



Bakan Kurum, 'Sıfır Atık Zirvesi'nde akademisyen, yazar, sanatçı, sporcu, medya temsilcisi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve gençler ile buluşacaklarını kaydederek, "Kongre Merkezimizde sizleri Deniz Sağdıç'ın 'Sıfır Noktası Sergisi' ve deniz kaplumbağalarının denizler arası seyahatleriyle hazırlanan 'Evimin Yolları Sergisi' ile karşılayacağız. Sıfır Atık Hareketimizin yaygınlaştırılması için emek vermiş, gönül vermiş doğaseverlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Sıfır Atık Atölyelerimizle, sanatçılarımızın göz alıcı performansıyla, panel ve söyleşilerle hep birlikte dolu dolu bir gün geçireceğiz. Ben gün boyu düzenlenecek böylesi güzel etkinliklerle dolu bir günü beraber geçirmek, ödül alacak olan misafirlerimizin heyecanlarına ortak olmak için tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, belediyelerimizi, çocuklarımızı 23 Aralık'ta 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Törenimize davet ediyorum" dedi.



Ayrıca program kapsamında birçok etkinlik düzenleneceği belirtildi.