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Bakan Kurum: 2035'te kentsel dönüşüme girmemiş binamız kalmayacak

04 Mart 2022 Cuma 13:37
Bakan Kurum: 2035'te kentsel dönüşüme girmemiş binamız kalmayacak

ANKARA- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2035 yılına geldiğimizde, Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş, yapı stoku yenilenmemiş hiçbir binamız kalmayacak" dedi.

Bakan Kurum, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle video mesaj paylaştı. Kurum, topraklarının yüzde 66'sı riskli bölgelerde yer alan Türkiye'nin önünde pek çok can ve mal kaybına neden olan deprem gerçeği olduğunu belirtip, "Son 120 yılda meydana gelen depremlerde 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Artık hiç kimseyi depremlerde kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.

Bakanlık olarak depremle mücadelelerini milletle güçlü şekilde sürdürdüklerini kaydeden Kurum, "Deprem yönetmeliğimizi hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. Belediyeler ve TOKİ, konut üretim çalışmalarını hızlandırdı. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Yapı denetim sistemiyle de denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

'350 BİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL KONUT İNŞA EDİYORUZ'

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliği ile 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliğimizle tam 2,8 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamlayarak 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Bugün sahada 120 milyar lira yatırım bedeli ile 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz."

'1,1 MİLYON KONUT SAĞLIKSIZ'

Sağlıksız olduğu tespit edilen 1,1 milyon konutun dönüşümünü 4 yılda bitirmekte kararlı olduklarını belirten Kurum, "Yatay mimari merkezli, tarihsel dokusu korunmuş, alt ve üst yapısı güçlendirilmiş, sıfır atık uyumlu ve çevreci binaları inşa ederken şehirlerimizin de çehresini değiştireceğiz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş, yapı stoku yenilenmemiş hiçbir binamız kalmayacak" dedi.

Depremin neden olacağı acıları tedbirlerle önleyeceklerini ve şehirleri geleceğe hep birlikte taşıyacaklarını kaydeden Bakan Kurum, "Bu vesileyle milletimize her zaman yaptığımız çağrımı yenilemek istiyorum. Gelin vatandaş, belediye ve bakanlığımız iş birliğinde evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım. 1-7 Mart Deprem Haftası'nın ülkemiz ve milletimiz için bir farkındalık oluşturmasını diliyor, Allah'tan bütün vatandaşlarımız için afetlerden uzak, sağlıklı ve huzur dolu bir ömür niyaz ediyorum. Bu vesileyle depremde yitirdiğimiz canlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumKentsel Dönüşüm
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