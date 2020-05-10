Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı

Bakan Koca, Twitter hesabından, bugün 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Ardı ardında iki paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.