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Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilere seslenerek, "Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin" dedi.

10 Mayıs 2020 Pazar 10:49
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Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı
Bakan Koca, Twitter hesabından, bugün 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Ardı ardında iki paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaSokak65 YaşMaske
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