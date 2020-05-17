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Bakan Koca son verileri paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 42 bin 236 testten 1610'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 41 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 96 oldu. Toplam iyileşen hata sayısı ise 108 bin 137'ye yükseldi.

17 Mayıs 2020 Pazar 09:03
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Bakan Koca son verileri paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 42 bin 236 test yapıldı, 1610 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 41 kişi vefat ederken, 2 bin 4 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 1 milyon 589 bin 625, toplam vaka sayısı 148 bin 67, toplam vefat sayısı 4 bin 96, toplam yoğun bakım hasta sayısı 906, toplam entübe hasta sayısı 474, toplam iyileşen hasta sayısı ise 108 bin 137 oldu.

'VEFAT EDENLERİN ORANI AZALIYOR'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSalgınHastalıkPandemiCovid19VakaSağlık BakanıFahrettin Koca
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