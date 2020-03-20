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Bakan Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi; vaka sayısı 359 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirterek, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı.

20 Mart 2020 Cuma 09:24
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Bakan Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi; vaka sayısı 359 oldu

Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19SalgınHastaHastalık
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