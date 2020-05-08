Bakan Koca'dan koronavirüs mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" mesajı paylaştı.
Bakan Koca Twitter'dan videolu yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın"
DHA