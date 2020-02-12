Bakan Koca: 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz

'SAĞLIK CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'

Bakan Koca, tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında yapabileceğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Öte yandan 2020 yılı sözleşmeli sağlık personeli alımına esas planlama çalışmalarımızı bitirdik, pozisyon ihdası ve açıktan atama izni için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu atamaların, vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."