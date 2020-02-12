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Bakan Koca: 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 10:01
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Bakan Koca: 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz
Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacaklarını bildirdi. Bakan Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 3 bin 762’si hemşire, bin 91’i ebe ve 3 bin 476’sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.

'SAĞLIK CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'

Bakan Koca, tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında yapabileceğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Öte yandan 2020 yılı sözleşmeli sağlık personeli alımına esas planlama çalışmalarımızı bitirdik, pozisyon ihdası ve açıktan atama izni için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu atamaların, vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaPersonel
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