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Bakan Kirişci: 'Yeşil karıncalar'ı orman yangını, deprem ve çığ gibi afetlerde kullanıyoruz

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:51
Bakan Kirişci: 'Yeşil karıncalar'ı orman yangını, deprem ve çığ gibi afetlerde kullanıyoruz

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "'Yeşil karıncalar' dediğimiz iş makinelerimizi; orman yangınları, deprem ve çığ gibi afetlerde destek amaçlı olarak da kullanıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne yeni alınan 160 iş makinesinin teslim törenine katıldı. Bakan Kirişci, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, "Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek AK Parti hükümetlerinin temel politikası olmuştur. Bizler suyu nimet olarak kabul eden, yağmuru rahmet olarak gören, hayır işlemek için su kuyuları açan, çeşmeler yapan aziz bir milletin evlatlarıyız. Suya verdiğimiz değerle su hizmetleri, tarihimizde önemli bir yer almıştır. Bizler bu tarihi mirasa layık olmak için 'Türkiye Yüzyılı'na su alanında büyük yatırımlarla giriyoruz" diye konuştu.

2003 ile 2022 yılları arasında 450 milyar TL'lik yatırımla, sulama alanında 9 bin 561 tesisinin hizmete açıldığını söyleyen Kirişçi, son 20 yılda sulanan araziyi 21,7 milyon dekar artırarak 69,6 milyon dekara, yıllık sağlanan içme suyu miktarını 2 milyar metreküpten 5 milyar metreküpe, toplulaştırılan araziyi 4,5 milyon dekardan 68 milyon dekara, baraj ve gölet sayısını 3,4 katına, hidroelektrik santral (HES) sayısını 6 katına, taşkın koruma tesis sayısını 2 katına, DSİ tarafından inşa edilen atık su arıtma tesis sayısını 24'e, yer altı depolaması ve suni besleme tesis sayısını 101'e, kapalı sulama sistemlerini yüzde 6'dan yüzde 31'e çıkardıklarını ve yapay zeka ile sulamada otomasyona başladıklarını ifade etti.

'ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA DA İŞTİRAK ETMEKTE'

DSİ Genel Müdürlüğü'nün yapısal tedbirler kapsamında 10 bin 413 tesis inşa ederek yaklaşık 2 milyon hektar alanda taşkın kontrolü sağladığını dile getiren Kirişci, "Projeleriyle dünyada ilk ve enlere imza atan DSİ, makine parkındaki iş makineleri ile ülkemizin 81 vilayetinde taşkın öncesi yapılan çalışmalarla taşkın zararlarını asgari seviyede tutmaktadır. Ayrıca, taşkın anı ve taşkın sonrası yaptığı makineli çalışmalarla da oluşan zararları bertaraf etmektedir. 'Yeşil karıncalar' dediğimiz bu iş makinelerimizi; orman yangınları, deprem ve çığ gibi afetlerde destek amaçlı olarak da kullanıyoruz. Ayrıca bu makinelerimiz, AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarına da iştirak etmekte, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda Milli Savunma Bakanlığı emrinde görevlendirilmektedir" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit KirişciYeşil Karıncalar
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