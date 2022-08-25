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Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor

25 Ağustos 2022 Perşembe 14:45
Bakan Kirişci: TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde DSİ araçları hizmet veriyor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye'nin, makine parkı yönünden en büyük kurumuyuz. Bu yönümüz ile sadece biz kendi bakanlığımız faaliyetlerine hizmet vermiyoruz, TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde de DSİ'nin araç gereçleri oralarda hizmet vermektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) 110 iş makinesini teslim alma törenine katıldı. Törene Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca ile bakanlık ve DSİ yetkilileri katıldı. Hizmete alınan yeni iş makineleri ile DSİ'nin iş makinesi sayısının 2 bin 309'a ulaştığı, makinelerin taşkın ile mücadele, taşkın sonrası onarımlarda, yangın, deprem, çığ, heyelan gibi doğal afetlerde kullanılacağı bildirildi. 

'180 MİLYAR METREKÜP SU DEPOLAYABİLİYORUZ'

Suyun etkin ve verimli kullanımının önemine işaret eden, Türkiye'de suyun kısıtlı olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Türkiye su zengini ülke değil. Bundan dolayı suyu çok etkin ve verimli kullanmanız gerekiyor. Cumhuriyet tarihinde yapılanların yaklaşık 25'i sadece 2002-2022 yılları arasında hükümetimiz döneminde gerçekleştirilmiştir. Geldiğimiz nokta itibari ile bizim 180 milyar metreküp su depolayabildiğimizi görüyoruz. Bunun 47 milyar metreküplük kısmı bizim dönemimizde yapılan 654 baraj ile sağlanmış durumdadır. Türkiye, barajlar konusunda dünyaya da örnek olan bir ülke konumundadır" dedi. 

'GÜÇLÜ MAKİNE PARKINIZ OLMALI'

Taşkınlarla mücadele etmede DSİ'nin elinde güçlü bir makine parkı olmasının önemine değinen Kirişci, "Taşkınların verdiği zararları, geçen yıl ve bu yıl Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşadıklarımızdan dolayı hepimizin çok iyi bilmesi gerekir. Taşkından korumak, taşkın öncesi birtakım tedbirleri almak ve sonrasında da bu çalışmaları sürdürmek DSİ tarafından yürütülen faaliyettir. Bütün bu faaliyetleri yürütebilmeniz için güçlü bir makine parkınız olması gerekir. Oralarda da tabiri yerindeyse yaşını almış makineler olabilir. Bu makine parkını sürekli genç tutmak gerekir. Bu yeni katılacak iş makineleri ile birlikte 0- 10 yaş arası makinelerin oranı yüzde 67,5'e çıkacak. Bu oldukça iyi bir oran. Bu iş makinelerinde bu oran ile daha dinamik sonuç aldırıcı makine parkı haline gelecek. Hizmete alacağımız bu makineler, aziz milletimizin bütün üreticilerimiz de dahil olmak üzere kırsalımızın, kentimizin her türlü ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir fonksiyon icra edecektir" diye konuştu.

Bakan Kirişci, iş makinelerini kullanma ihtiyacının olmaması temennisinde de bulunarak, "Bir önceki törende de gayet iyi hatırlıyorum; yağmurun hemen sonrasında burada bu etkinliği yapmıştık. Dünkü yağmur da '24 Ağustos'ta, böyle bir yağmur olur mu' dedirten bir yağmurdu. Ankara adeta yağmura doydu. İklimin değişmesi, küresel ısınma aslında tam da bu. Ne zaman yağacağı ne zaman yağmayacağı karışmış bir dönemi yaşıyoruz. Bunlara karşı alacağımız her türlü tedbir önemlidir. Darısı diğer makine ihtiyaçlarınızın karşılanmasına. Türkiye'nin, makine parkı yönünden en büyük kurumuyuz. Bu yönümüz ile sadece biz kendi bakanlığımız faaliyetlerine hizmet vermiyoruz, TSK'nın sınır ötesi faaliyetlerinde de DSİ'nin araç, gereçleri oralarda hizmet vermektedir" dedi.

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından bindiği iş makinesinin bazı özelliklerini test etti daha sonra DSİ tesisini gezip çalışanlarla sohbet etti. Ayrıca makinelerin ne zaman hizmete geçtiğinin bilinmesi için üzerlerine bugünün tarihi işlendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKSınır ötesiDsiTarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
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