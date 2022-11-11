Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.455,53
ALTIN
1.052,25
DOLAR
18,55
STERLİN
22,00
EURO
19,24
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı
Tokat'ta ekmek fabrikası ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kirişci: Bu yıl 12 bin 384 hektar alan yandı

11 Kasım 2022 Cuma 17:34
Bakan Kirişci: Bu yıl 12 bin 384 hektar alan yandı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu yıl 2 bin 43 yangında, 12 bin 384 hektar alanda bu yangınları söndürmüş olduk. Bu alanları belki yangında kaybettik; ama buraların yeniden kazandırılması çalışmalarımız da başladı. Geçen yıl 140 bin hektara ulaşan yanan alanları, bu yıl 12 bin 384 bin hektar alanda tutmuş olduk" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ATO Congresium'da, Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 'Orman ve Ekosistem Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Zirvede Bakan Kirişci'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve davetliler yer aldı. Kirişci, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ilişkin, "Biz 'Türkiye Yüzyılı'na özellikle tarım ve ormanın damga vuracağını düşünüyoruz. Küresel meseleler küresel yaklaşımlar ile çözülür, bunlara ulusal çözümlerin elbette katkısı olur; ama yeterli olmaz. Asıl olan bu zararı başlangıçta vermemek. Son 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir alanda 6 milyarın üzerinde fidanı dikerek kendi orman alanını genişleten; Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü ülke olsak bile bu yeterli değil. İş birliğinin genişletilmesi gerekir. Gelecek yıl itibarıyla 2023 'Türkiye Yüzyılı'na adım atmış olacağız. Yeni bir yüzyıla başlayacağız. Bu yüzyıla ilişkin de bakanlık olarak burada ormanı konuşuyorsak ormanla ilgili yeni birtakım yaklaşımlarımızın olması gerekiyor. Orman alanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz, her türlü saldırılara karşı koruyacağız, bunlarla ilgili de yeni nesli en iyi şekilde eğiteceğiz" diye konuştu. 

'YANAN ALANLARDA ÇALIŞMAMALARIMIZ BAŞLADI'

Orman yangınları ile mücadele çalışmalarına değinen Bakan Kirişci, "Bu yıl 2 bin 43 yangında, 12 bin 384 hektar alanda bu yangınları söndürmüş olduk. Bu alanları belki yangında kaybettik; ama buraların yeniden kazandırılması çalışmalarımız da başladı. Gerek insan kaynağı gerek teknoloji, diğer etki ve katkılarımız ile geçen yıl 140 bin hektara ulaşan yanan alanları, bu yıl 12 bin 384 bin hektar alanda tutmuş olduk. Kırsal çok önemli, verdiğimiz destekler ile insanlarımızı kırsalda tutmaya çalışıyoruz. Bu insanların kent kırsalına adaptasyonu güç oluyor. 20 bin orman mühendisi kardeşimizi kutluyorum. Yarın bugünden daha iyi olacak çünkü yarın ormanlarımız, 'Türkiye Yüzyılı'na, dünyaya nefes olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de üretici yağmur duasına çıktı
Edirne'de üretici yağmur duasına çıktı
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan '12 Kasım tatbikatı' açıklaması
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan '12 Kasım tatbikatı' açıklaması
Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım’da Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nda anıldı
Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım’da Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nda anıldı
Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti
Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti
Bakan Bozdağ: Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin 3'te 1'i uyuşturucudan
Bakan Bozdağ: Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin 3'te 1'i uyuşturucudan
Akkuyu NGS sahasında 'sıfır ölçüm' programı kapsamında etkinlik düzenlendi
Akkuyu NGS sahasında 'sıfır ölçüm' programı kapsamında etkinlik düzenlendi
1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı
1514 rakımlı tepeye 1514 metrekarelik Türk bayrağı
'Uyumadan önce sobalar mutlaka söndürülmeli'
'Uyumadan önce sobalar mutlaka söndürülmeli'
Maden işçilerinden Atatürk için ocak girişinde saygı duruşu
Maden işçilerinden Atatürk için ocak girişinde saygı duruşu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول