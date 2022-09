Bakan Kirişci: 47 binin üzerinde gazi ile gazi ve şehit yakınımızın kamuda istihdamını sağladık

AĞRI - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 47 binin üzerinde gazi, gazi ve şehit yakınının kamuda istihdamını sağladıklarını, 210 binden fazla gazi ve yakınına ücretsiz seyahat kartı verdiklerini söyledi. Bakan Kirişci, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatan toprağında özgürce aldığımız her nefeste onlara borçlanıyoruz" dedi.



Sabah saatlerinde Ağrı'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, valilik ziyaretinin ardından kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Kentteki tarım yatırımlarının görüşüldüğü toplantı sonrası Bakan Kirişci, Ağrı Burçin Uysal Öğretmenevi'nde yapılan gaziler günü etkinliğine katıldı. Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, devletlerin ve milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bizim milletimiz için Malazgirt Zaferi önemli bir dönüm noktasıdır. Söğüt'te toprağa Osmanlı çınarının dikilmesi bir dönüm noktasıdır. Fatih'in surları geçilemez denilen İstanbul'un fethi sadece bizim için değil, tüm dünya için çağları böldüğümüz bir ayraçtır. 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz harpler ve sonrasında Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da tarihimiz için kritiktir ve en son 15 Temmuz, yine bizim için bir dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz 2016'da ülkemizin bağımsızlığının tehlikeye düştüğünü gören herkes, vatanı müdafaa etmek için bir an dahi çekinmeden sokaklara çıktı. O gece bu milletin vatan uğruna neler yapabildiğini tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz'da Gazi Meclisi'miz, hainler tarafından bombalandı ve bir kez daha gazi oldu. Aslında milletimiz topyekûn gazi bir millettir. Çünkü ne zaman vatan tehlikeye düşse, millet olarak hep birlikte, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle omuz omuza mücadele vermişizdir. Son yıllarda yaşadığımız hadiseler de önemli bir dönüm noktası mahiyetindedir. Çok şükür birliğimiz, beraberliğimiz sayesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm zorlukların üstesinden beraberce geleceğiz. Bütün arzumuz, ülkemizde, huzurun, barışın, kardeşliğin pekişmesidir."



'ÖZGÜRCE ALDIĞIMIZ HER NEFESTE ONLARA BORÇLANIYORUZ'



Tarihin isimsiz kahramanlarla dolu olduğunu ifade eden Kirişçi, şöyle devam etti:



"Bugün Anadolu topraklarına hala 'vatanımız' diyorsak o kahramanlar sayesinde, o kahramanları yetiştiren ailelerinin sayesinde. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatan toprağında özgürce aldığımız her nefeste onlara borçlanıyoruz. Bu vefa borcumuzun bir nişanesi olarak, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın hayatlarının her alanında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle; gazilerimizin kendileri veya yakınlarından birine ve şehit yakınlarımıza kamuda istihdam imkanı getirdik. Bu kapsamda 47 binin üzerinde gazimiz ve gazi yakınımız ile şehit yakımızın kamuda istihdamını sağladık. Ücretsiz seyahat kartı verdiğimiz gazi ve gazi yakınımızın sayısı 210 bini geçti. Bu kartlar aynı zamanda, kamu kuruluşlarına ait sosyal tesislerden kurum personeli tarifesinden yararlanma hakkının kullanılabilmesine de imkan veriyor. Gazilerimizden ilaç, protez ve diğer tedavileri için katılım payı, ilave ücret gibi ek ödeme alınmıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredi, burs ve yurtlarından yararlanma konusunda gazilerimizin ve şehitlerimizin çocuklarının önceliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere; TOKİ konutlarında şehit ailelerine ve gazilerimize hak tanınmıştır. Bu hak Kıbrıs gazilerimize de verilmiştir. Ayrıca şehitlerimizin hak sahipleri ile gazilerimize bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı sağlanmıştır. 2022 yılı için bu rakam 241 bin TL'dir. Hükümetimizin, devletimizin şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcunu ödeme konusunda en küçük bir tereddüdü olmamıştır, olmayacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; devletimizin sağladığı imkanlar sadece birer vefa göstergesidir, yoksa bir lütuf değildir. Asıl olan rabbimizin katında ve milletimizin gönlünde sahip olunan makamlardır. Ne yaparsak yapalım, sizlere olan borcumuzu ödememiz mümkün değildir. Dün topla, tüfekle yaptığımız mücadeleyi; bugün çok çalışarak, üreterek, ülkemiz için elimizi taşın altına koyarak devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Bu ülke için canlarını feda etmiş milyonlarca şehidimize ve canını tehlikeye atan gazilerimize vefa borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlayacağı 2023, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye yüzyılı olacaktır. Hiçbir düşmanca gayret, milletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüyüşünü kesintiye uğratamayacaktır. Bu milleti, hiçbir hain plan, yolundan döndüremeyecektir. Bin yılı aşkın süredir devam eden kardeşliğimiz, bizim en büyük zenginliğimizdir. Biz, ülkemizin potansiyelini biliyoruz, milletimize güveniyoruz. Evlatlarımızın daha iyisini başaracağından asla şüphe duymuyoruz."