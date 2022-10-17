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Bakan Kasapoğlu: Yurtları istismar etmek istiyorlar

17 Ekim 2022 Pazartesi 15:58
Bakan Kasapoğlu: Yurtları istismar etmek istiyorlar

MUĞLA - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birilerinin yurtları malzeme yapmak istediğini belirterek, "Yurtları istismar etmek istiyorlar; onların hayal edemeyeceği çapta sunduğumuz hizmetleri, onların rüyalarında dahi göremeyecekleri şekilde geliştirdiğimiz kapasiteyi karalamaya çalışıyorlar. Asla bu fırsatı onlara tanımayacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, bir dizi açılış ve ziyaret için Muğla'ya geldi. Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış programına katıldı. Programa, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kamu, daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ile sporcular katıldı.

'38 ÜLKEDEN DAHA BÜYÜK NÜFUSA HİTAP EDİYORUZ'

Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Çeşitlilikleri bir araya getiren, farklı fikirleri harmanlayan, üretimin en merkez noktası; üniversite. Sadece mesleki yeterliliklerde değil; sosyal, kültürel, eğitsel donanımla toplumları geliştiren kurum üniversite. Üniversite bilimin, araştırmanın, yeniliğin, eğitimin nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin merkezidir. 81 ilde, 251 ilçede 850 bin kapasiteli 800'den fazla yurt ile adeta bir yaşam merkezi konforunda hizmet sağlıyoruz. 38 ülkeden daha büyük nüfusa hitap ediyoruz" dedi.

'BU YIL YURT ÜCRETLERİNE ZAM YAPMADIK'

Bakan Kasapoğlu, Muğla'da 21 yıl önce 2 bin 673 olan yatak kapasitesinin 5 kattan fazla artarak 13 bin 830 kapasiteye ulaştığını belirterek, "Bu bir gurur tablosudur. İlk fazda 100 kişiden 80'inini yerleştirdik. İkinci fazda 92'ye çıktık. Gelen talebin yüzde 92'sini karşıladık. Bu rakamı bugünlerde daha da arttırıyoruz. Bu yıl yurt ücretlerine zam yapmadık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yurt ücretlerimiz 250 ile 450 lira arasında değişiyor. Bununla birlikte rekor seviyede artış yaptığımız beslenme yardımını 750 liradan 1800 liraya çıkardık. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin hizmetindeyiz" diye konuştu.

'YURTLARI İSTİSMAR ETMEK İSTİYORLAR'

Birilerinin yurtları malzeme yapmak istediğini belirten Kasapoğlu, "Yurtları istismar etmek istiyorlar; onların hayal edemeyeceği çapta sunduğumuz hizmetleri, onların rüyalarında dahi göremeyecekleri şekilde geliştirdiğimiz kapasiteyi karalamaya çalışıyorlar. Asla bu fırsatı onlara tanımayacağız. Onun için de durmaksızın bu çıtayı, bu kaliteyi, bu standartları gençlerin emrine amade etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 4 farklı puan türünde üniversiteye ilk sırada yerleşen öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. Kasapoğlu, Yatağan Gençlik Merkezi açılışı ve Muğla yatırımları protokol imza töreni için Yatağan ilçesine hareket etti.

DHA

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