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Bakan Kasapoğlu'nun da bulunduğu Sarıkamış Ekspresi, Ankara'dan hareket etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; gençler, sanatçılar ve milli sporcularla beraber Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi'yle Ankara Tren Garı'ndan hareket etti.

06 Ocak 2023 Cuma 11:10
Bakan Kasapoğlu'nun da bulunduğu Sarıkamış Ekspresi, Ankara'dan hareket etti

ANKARABakan Kasapoğlu, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, "Gençlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla, kültür insanlarımızla birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde şehitlerimizin, ecdadımızın izinde bir yola çıkıyoruz. Öncelikle bu güzel yolculuğun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Bu yurt, kahramanlık yurdu, fedakarlık yurdu ve tüm kötülüklere karşı şanlı bir direnişin yurdu. Amacımız yurdun bu fedakarlık ruhunu, direniş ruhunu ve tabii ki vefa ruhunu diri tutmak." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerimizle birlikte bu ruhu ilelebet en diri şekilde taşımak istiyoruz. Her yıl nasıl gençlerimizle beraber Dumlupınar'da, Zafertepe'de, Çanakkale'de, İnebolu'daysak ve tabii ki ecdadımızın izinde bu ruhu diri tutma adına pek çok çalışma gerçekleştiriyorsak, Sarıkamış'ta da onların izinde her yıl yürüyüşümüzü yapıyoruz. Biliyorsunuz Cumhuriyet'imizin 100. yılındayız. Artık Türkiye yüzyılının başlangıcındayız. Bu yıl özel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Sarıkamış'a gençlerimizle birlikte, Sarıkamış Ekspresi'mizle birlikte gidiyoruz. Gençlerimiz, sporcularımız, sanatçı dostlarımız ve kültür insanlarımızla beraber bir kültür yolculuğu yapacağız."

Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek nihayetinde Kars Sarıkamış'a varacaklarını belirten Kasapoğlu, "Kültür sohbetleriyle, tarih dersleriyle, illerimizle ilgili şehir sohbetlerimizle inşallah keyifli, kültür dolu bir yolculuğu gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki hepimiz için unutulmaz anılara vesile olacak. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla, sosyal medyadan sevgili gençlerimizle birlikte güzel bir yolculuğa başlayacağız. Yarından sonra da Sarıkamış'ta programlarımız olacak, pazar günü yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Mete Gazoz ve İbrahim Çolak yolculukta yer aldı

Sarıkamış Ekspresi'yle yolculukta yer alan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Hiç bu şekilde gitmedim. İlk defa gideceğim. Tecrübe etmek istediğim bir şeydi. Böyle güzel bir organizasyonda bunu tecrübe etmek benim için çok güzel ve farklı bir şey. Heyecanlıyım. Birçok ilden geçeceğiz. Bol bol fotoğraf çekeceğim. Yolculukla ilgili beklentim yüksek. Şu anda 12 sporcu ile beraber yolculuk yapacağız." şeklinde konuştu.

Yolculukta yer alan Milli jimnastikçi İbrahim Çolak da "Benim için de bu yolcuuk ilk defa olacak. Çok heyecanlıyım. Daha önceden de görüyordum ve katılmak istiyordum. Bu seneye nasip oldu. Heyecanlıyım. Sporcu ve sanatçılara bu fırsatı sunduğu için bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hepimiz için güzel, keyifli bir yolculuk olacak. Soğuğa hazırım. Sarıkamış'da şehitlerimizi anmak çok önemli. Bu etkinlikte olmaktan çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KasapoğluSarıkamış EkspresiAnkara
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