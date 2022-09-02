Bakan Kasapoğlu: Bakanlığımız yurtlarına 415 bin 305 gencimiz başvuru yaptı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yurt başvurularına ilişkin, "2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için bakanlığımız yurtlarına 415 bin 305 gencimiz başvuru yapmış oldu" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde bakanlık yurtlarına yapılan başvurulara ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, öğrenci bilgilerinin 12 farklı kamu kuruluşu tarafından dijital ortamda doğrulandığını ifade ederek, "Özellikle öğrencilerimizin gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durum kriterleriyle bir puanlama ve puanlama çerçevesinde bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yerleştirme sürecini başlatmış olacağız" ifadesini kullandı. Kasapoğlu, başvuru değerlendirme sürecinin tamamen objektif kriterlerle, şeffaf şekilde yapıldığını sözlerine ekledi.



'MUHALEFET YANLIŞ HESAP YAPIYOR'



Son 21 yılda ciddi üniversite erişimi sağladıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, her ilde üniversite bulunduğunu ve her öğrencinin üniversiteye erişiminin 21 yıl öncesine göre çok daha kolay olduğunu belirtti. Kasapoğlu, açık öğretimde ve kendi şehrinde okuyan üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacının bulunmadığını, yurt konusunda hedef kitlelerinin hem örgün öğretimde hem de şehir dışında okuyan gençler olduğunu ifade edip muhalefetin bu konuda yanlış hesaplama yaptığını kaydetti.



'415 BİN 305 GENCİMİZ BAŞVURU YAPMIŞ OLDU'



Bu yıl 1 milyon 5 bin 90 gencin üniversitelere yerleştiğini belirten Kasapoğlu, "1 milyon gencin 154 bini açık öğretime kaydoldu. 850 bin 631 öğrenci ise örgün öğrenime kayıt yaptırdı. Bunların 502 bin 295'i bulundukları şehirlerde değil, başka şehirde okuyacak öğrenciler. İlk defa başlayacak 502 bin gençten 316 bin 460'ı yurtlarımız için başvuruda bulundu. 2'nci, 3'üncü, 4'üncü sınıf öğrencilerinden ise 98 bin 845 gencimiz başvuruda bulundu. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için bakanlığımız yurtlarına 415 bin 305 gencimiz başvuru yapmış oldu. Başvuran öğrencilerimizin ise 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'i kız öğrencilerden oluşuyor" dedi.



'105 YENİ YURT BİNAMIZI AÇACAĞIZ'



Bakan Kasapoğlu, yurtların gençler ve aileleri açısından güven taşıdığını görmekten onur duyduklarını ifade ederek, "Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 105 yeni yurt binasını açacağız. Dünyanın en geniş kapasiteli, en kapsamlı, en yaygın yurt altyapısına sahibiz. Dünyada tek, bunun başka bir örneği yok" açıklamasında bulundu.



'10 MİLYAR LİRADAN FAZLA BURS VE KREDİ ÖDEMESİ YAPTIK'



Geçen yıl 503 bin 461 öğrenciye karşılıksız burs verildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "879 bin 862 öğrencimiz ise kredi desteğinden yararlandı. 1 yıllık zaman zarfında 10 milyar liradan fazla desteği, burs ve kredi ödemesi olarak gençlerimize sunduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu anlamdaki özverisiyle geri ödemelerde enflasyon farkını da inşallah bir yasal düzenlemeyle tamamen kaldırıyoruz" diye konuştu.



'SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN'



Tarihin en yüksek yatak kapasitesi, en yüksek yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme oranıyla bu süreci herkesin mutlu olacağı şekilde yöneteceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, yurt ücretlerine ilişkin ise spekülasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Toplantının ardından Kasapoğlu, yurdun basketbol sahasında basın mensuplarıyla basketbol oynadı.