Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1344.18
ALTIN
502.84
DOLAR
8.6140
STERLİN
11.9161
EURO
10.1829
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Hazineye ait 378 adet taşınmazın ihalesi yapılacak 
Hazineye ait 378 adet...
Ankara Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek
Ankara Ulus'ta 200 adet...
200 Erkek Öğrenci Alınacak
200 Erkek Öğrenci Alınacak
TENMAK 20 sürekli işçi alıyor 
TENMAK 20 sürekli işçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, işçisinin emeğiyle kalkınacak

13 Temmuz 2021 Salı 15:22
7 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, işçisinin emeğiyle kalkınacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Her zaman vurguladığım gibi Türkiye, işçisinin emeğiyle milletinin azmiyle kalkınacak. Ülkemizde sağlanan siyasi istikrar ortamında, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarımızla adeta destan yazdık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı (Türk-İŞ) Türkiye Yol-İş Sendikası'nın Kızılay'da bulunan merkezini ziyaret etti. Karaismailoğlu'nu Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar ile sendika yöneticileri karşıladı. Karaismailoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Sendikamız, Türk sendikal sürecinin duayen kuruluşlarındandır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, halkımızın yaşam kalitesini yükselten, güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir ulaştırma vizyonumuza ulaşma gayretimizde, yol emekçilerinin alın teri ve desteklerini hep hissettik" dedi.

'SON 19 YILDA ÇOK VE BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK'

Bakan Karaismailoğlu, son 2 yıldır dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan pandemiye rağmen tüm sağlık ve güvenlik tedbirleri ile yola devam edildiğini belirtip, şöyle konuştu:

"Böylece ülke sathındaki karayolu şantiyelerimizde çalışmalarımız hiç durmadı. Her zaman vurguladığım gibi Türkiye işçisinin emeğiyle milletinin azmiyle kalkınacak. Ülkemizde sağlanan siyasi istikrar ortamında, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarımızla adeta destan yazdık. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında, ülkemizdeki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 104 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız arasında 680,6 milyar liralık miktar ile karayollarımız alıyor. Son 19 yılda çok büyük işler başardık. Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan şehir sayımızı 6'dan 77'ye yükselttik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 269 kilometreye çıkardık. 2023 yılında 29 bin 514 kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza 1809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle derin vadileri viyadüklerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu, 617 kilometreye yükselttik."

'YOLLARIMIZI AKARSUYA BENZETİYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanında 19 yıldır sürdürdüğü atılımla bölgesinde lojistik süper güç olmanın altyapısını kurduğunu kaydetti. Yolları inşa ederken diğer yandan da akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 

"Yakıttan tasarruf etmek için çevreye daha az zarar veren alternatifleri oluşturmak için ekonomik canlılığı ve lojistik hareketliliği tesis etmek için çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Pandemi sürecine rağmen ülkemizin imar ve üretimi için canla başla çalıştık. Salgına rağmen üretim ve ihracatta rekorlar kırdık. Bizler, yollarımızı akarsuya benzetiyoruz. Yaptığımız yollar sayesinde üretim, istihdam, ticaret, ekonomi ve hatta eğitimde ve kültürde ciddi iyileştirmeler görüyoruz. Bizler yolu medeniyetin göstergesi, iletişimin ve kültürel etkileşimin aracı olarak görüyoruz. Bizler, 'İnsanların en hayırlısının, insanlara hizmet edenler' olduğunu çok yakinen biliyoruz. Son 19 yıldır yaptığımız dünya ölçeğindeki büyük işlerimizin hepsinde işçi kardeşlerimizin de alın teri olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu nedenle sizleri, ülkemizin imarındaki emeklerinizden dolayı yürekten kutluyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluTürkiyeİşçiEmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojinin haritasında 'olağanüstü kuraklık' tehlikesi
Meteorolojinin haritasında 'olağanüstü kuraklık' tehlikesi
Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme ve aşı
Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme ve aşı
'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz'
'Ayasofya gibi dayanıklı yapılar inşa ederek depremi ülke gündeminden kaldırabiliriz'
Tarım İl Müdürü uyardı; Kurbanlık alırken bunlara mutlaka dikkat edilsin
Tarım İl Müdürü uyardı; Kurbanlık alırken bunlara mutlaka dikkat edilsin
Kozmetiğin  Kraliçesi Sibel Demir Konya'da... 
Kozmetiğin  Kraliçesi Sibel Demir Konya'da... 
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Doğu Ekspresi ile 1,5 yıl sonra Kars'tan Ankara'ya sefer
Doğu Ekspresi ile 1,5 yıl sonra Kars'tan Ankara'ya sefer
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Zonguldak Valisi: Delta varyantlı vaka 10'un üzerinde
Zonguldak Valisi: Delta varyantlı vaka 10'un üzerinde

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma