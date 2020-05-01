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Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kısmındaki çalışmaları inceledi. Bakan Karaismailoğlu, otoyolu, 21 Aralık’ta ulaşıma açmayı planladıklarını söyledi.

01 Mayıs 2020 Cuma 10:00
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Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu için tarih verdi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kısmı olan Akyazı ilçesindeki şantiyeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, inşaat alanını araçla gezdi. Bakan Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6 kesimden oluştuğunu belirterek, “Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan, TEM Otoyolu ile birleştiği noktadayız. Toplam uzunluğu 400 kilometre ve 6 kesimden oluşuyor. Kınalı-Yassıören-Odayeri ve Odayeri’nden Pendik Kurtköy’e kadar 135 kilometrelik, Mahmutbey Kavşağı'ndan Pendik’e kadar, Pendik’ten Gebze Liman Kavşağı ve yine buradan İzmit Kavşağı’na kadar 5’inci kesim. İzmit Kavşağı’ndan kesimin son noktası olan 6’ncı kesim ise Akyazı’da TEM Otoyolu ile buluştuğu kesim. 6’ncı kesim 73 kilometre, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonunda burayı açmayı, faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” dedi. 

400 kilometrelik yolun son kesiminde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Asya ve Avrupa’yı birleştiren 400 kilometrelik bir otoyolun son kesimindeyiz. 6 kesimin toplamda 5 kesimi açılmış vaziyette, 5’inci kesimde de bir kısım çalışmalar devam ediyor. 400 kilometre Kuzey Marmara Otoyolu yine İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ile adeta Marmara Bölgesi ve denizini bir altın kolye gibi işlemeye çalışıyoruz” diye konuştu. 

ÜLKEMİZE VİZYON KAZANDIRAN YATIRIMLAR 

Bakan Karaismailoğlu yol tamamlandığında ağır tonajlı araçların transit geçiş yapacağını açıklayarak, şöyle konuştu: 

“Tabi bu yatırımlar büyük yatırımlar, ülkemize vizyon kazandıran yatırımlar. Bunlar sadece bir yol değil, yapılan yatırımlar ile birlikte bulundukları bölgeye, ekonomide, istihdamda, üretim ile ticarette çok büyük ve kazanımlar kazandırıyor. İnşallah bu yılın sonunda 21 Aralık diye planladık. Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan 6’ncı kesim ile birlikte İzmit Kavşağı’nı Akyazı kesimi ile tamamlayarak, 400 kilometrelik yolla Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayacağız. Bu yol bittikten sonra büyük yük araçlarımız, TIR’lar ve kamyonlar şehir içi trafiğini ve şehirdeki yaşayan insanları etkilemeden bağımsız bir şekilde yüksek standart ve güvenlikli Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanarak transit bir şekilde geçiş sağlayacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluKuzey Marmara Otoyolu
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