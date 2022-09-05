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Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren seferlerini 44'ten 56'ya çıkarıyoruz

05 Eylül 2022 Pazartesi 13:29
Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren seferlerini 44'ten 56'ya çıkarıyoruz

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda hızlı tren sefer sayısının 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarılacağını, yolcu kapasitesinin de 5 bin 118 kişi artacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren seferleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin hızlı trenle AK Parti hükümetleri döneminde tanıştığını belirten Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın hızlı trene yoğun bir ilgisi bulunuyor. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda sefer sayılarında yeniden bir düzenlemeye gittik. Hızlı tren seferlerini 10 Eylül'den tarihinden itibaren 44'ten 56'ya çıkarıyoruz" dedi.

'ESKİŞEHİR- İSTANBUL ARASINA İLK DEFA SEFER KONULACAK'

Ankara- İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısını toplamda 24'e çıkaracaklarını bildiren Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya- İstanbul arasında 10'a, Konya- Ankara arasında 14'e yükseltileceğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Ayrıca, Eskişehir- İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak. Sabah saat 06.00'da Eskişehir'den İstanbul'a, akşam saat 20.40'ta İstanbul'dan Eskişehir'e hızlı tren vatandaşlarımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK YOLCU KAPASİTESİ YÜZDE 31 ARTACAK'

Yeni düzenlemeyle birlikte günlük koltuk kapasitesinin Ankara- İstanbul hattında 7 bin 686'dan 10 bin 584'e ulaşacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, kapasitenin Konya- İstanbul hattında 3 bin 288'den 4 bin 542'ye, Konya- Ankara hattında 5 bin 796'dan 6 bin 762'ye çıkacağını kaydetti. Sefer sayısının artmasıyla yolcu kapasitesinin toplamda 5 bin 118 kişi artacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Hızlı tren hatlarımızda bir günde ortalama 20 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kapasite artırımıyla birlikte kapasitemiz yüzde 31 artış gösterecek ve 25 binin üzerine çıkacak" dedi. 

'MEGA PROJELERE İMZAMIZI ATIYORUZ'

Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demir yolu yatırım ve hedeflerinde de önümüzdeki dönemin yol haritalarını belirlediklerini belirten Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısının 8'den 52'ye yükseltileceğini ifade etti. Yük ve yolcu kapasitesinde artışa gidileceğini aktaran Karaismailoğlu, demir yolunun yatırımlardaki payının da artacağını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Kim ne derse desin, 20 yıldır olduğu gibi milletimizden aldığımız güçle ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan mega projelere imzamızı atıyoruz. Projelerimizi eleştirenler ön saflarda yer almayı marifet sayarken biz milletimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Tek derdimiz vatan; ilkemiz, çalışmak, hedefimiz daha gelişmiş Türkiye'yi, bölgesinde lider dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmektir." 

DHA

Son Güncelleme: 05.09.2022 13:35
Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluHızlı Tren
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