Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1356
ALTIN
495.781
DOLAR
8.7005
STERLİN
12.0175
EURO
10.3082
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15...
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim...
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı İhalesi
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme...
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İhaleye Davet
Tapu ve Kadastro Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu: "Biz tarih yazmış bir milletiz"

Bakan Karaismailoğlu: Biz gemileri sadece denizden değil, karadan da yürütmüş, tarih yazmış bir milletiz

01 Temmuz 2021 Perşembe 13:12
9 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: "Biz tarih yazmış bir milletiz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Bu yıl 95. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da aziz milletimizin denizlerine ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından, Beşiktaş Meydanı'nda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşundan bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk Bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan program kapsamında Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dua okundu. 


 

"TÜRKİYE DENİZCİLİKTE KARAR VERİCİ ÜLKE KONUMUNA YÜKSELMİŞTİR"

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk milletinin denizlere ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Gururla söylemek istiyoruz ki; son yıllarda devlet desteğini de arkasına alan denizcilik sektörümüz ülkemizi gururlandıracak başarılara yelken açmıştır. Kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip ülkemiz için attığımız her adımda, milletimizin denizle yeniden buluşması öncelikli hedefimiz. Kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip ülkemiz için attığımız her adımda, milletimizin denizle yeniden buluşması öncelikli hedefimiz." diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi denizci millet, denizci ülke konumuna tekrar yükselmesine önayak olduğunu ve uluslararası denizcilik arenasındaki yerini de ön sıralara taşımayı başardığını söyledi. 

Karaismailoğlu, konuşmasının sonunda, dünya deniz tarihine damgasını vuran başta Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere, Turgut Reis, Oruç Reis, Hızır Reis, Kemal Reis, Piri Reis ile büyük Türk denizcisi ve leventlerini rahmet ve minnetle andığını bildirdi.


 

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler deniz kenarına geçerek deniz şehitleri için iskeleden denize çelenk bıraktı ve karanfil attı. Burada bir süre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığına ait gemi ve botların gösterisiyle denizde gökkuşağı oluştu. Karaismailoğlu, beraberindekilerle deniz kenarında fotoğraf çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluKabotaj Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczaneler, Uyumsoft ile e-Fatura’ya geçiyor
Eczaneler, Uyumsoft ile e-Fatura’ya geçiyor
'Hijyen alışkanlıkları oto yıkama sektörüne yaradı'
'Hijyen alışkanlıkları oto yıkama sektörüne yaradı'
Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı'na renkli kutlama
Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı'na renkli kutlama
2021-2022 dönemi avcılık usul ve esaslar belirlendi
2021-2022 dönemi avcılık usul ve esaslar belirlendi
Türk yolcular İstanbul Havalimanı'nda da aşılanacak
Türk yolcular İstanbul Havalimanı'nda da aşılanacak
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı
Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketi ile ekonomiye 17 milyar TL katkı sağladık
Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketi ile ekonomiye 17 milyar TL katkı sağladık
Erdek ve Bandırma'da denizdeki kirliliğin tarihi araştırılıyor
Erdek ve Bandırma'da denizdeki kirliliğin tarihi araştırılıyor
Trabzon Valisi Ustaoğlu: Kentte 551 bin kişi aşılandı
Trabzon Valisi Ustaoğlu: Kentte 551 bin kişi aşılandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma