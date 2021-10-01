Bakan Gül: 19 yılda personel sayımız yüzde 184 arttı

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 2021 yılının eylül ayı itibarıyla 74 bin 802'ye çıkmıştır. Ceza infaz kurumlarında çalışan personelimizin sayısı aynı dönemde yüzde 177,52 artışla 70 bin 510'a yükselmiştir" dedi.



Bakan Gül, Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Hizmet İçi Eğitim Kapanış Programı'na katıldı. Eğitimlerini tamamlayan personele hitap eden Gül, iyi ve kaliteli eğitimin; 'daha nitelikli insan, daha iyi sunulan hizmet ve daha bilinçli millet' demek olduğunu belirterek, "Bugün ilk defa sizlere bakanlığımız tarafından temel işaret dili eğitimi verilmiştir çünkü adalete erişim bir insan hakkıdır ve adliyeye gelen bir engelli de bu adalete erişebilme hakkına sahiptir. İşte o yüzden mevcut personelimize, çalışanlarımıza işaret dili öğretilmesi ile ilgili bir farkındalık oluşturduk. Bunu daha da yaygınlaştıracağız. Adliyeye gelen kim olursa olsun ne şekilde olursa olsun adalete erişebilmelidir" dedi.



'İŞ YÜKÜ İLE BERABER PERSONEL SAYISI DA ARTTI'



Bakan Gül, teknolojinin gelişmesi ve ihtilafların artmasıyla adliyelerde iş yükünün arttığını ancak personel sayının da aynı oranda arttığını dile getirerek, "Adliye binası yapıyorsunuz ama belli bir süre sonra yeni bir ihtiyaç doğuyor. İş yükünün artmasıyla birlikte çalışmaların daha verimli olması adına hükümetimiz personel artışını önemli bir şekilde sürdürmektedir. Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan personel sayımız 19 yılda yüzde 184 artışla 2021 yılının eylül ayı itibarıyla 74 bin 802'ye çıkmıştır. Ceza infaz kurumlarında çalışan personelimizin sayısı aynı dönemde yüzde 177,52 artışla 70 bin 510'a yükselmiştir. Bu artışa mülakatları ve atama süreçleri tamamlanmakta olan sayılarda eklendiğinde önemli bir düzeyde artış olduğunu görebilmekteyiz" diye konuştu.



'YARGI ÇALIŞANLARININ TALEPLERİNE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ'



Bakan Gül, adliyelerde sadece zabıt katibi ya da ceza infaz kurumu memuru olmadığını, bunun yanında pedagog ve psikologların da halka hizmet verildiğini belirterek, "2019 yılında Cumhurbaşkanı'nın kararıyla mübaşirlerin genel idari hizmet personeli sınıfına geçirilmesine yönelik kararı ortaya çıktı. Böylece yıllardır beklenen bir hayal gerçekleşmiş oldu. Yargı çalışanlarının talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Daha iyi işleyen bir yargı sisteminde, yargı mensuplarımız ve çalışanlarımız arasında bir fonksiyon farkı görmüyoruz. Zabıt katiplerimizin 3'üncü dereceden kadroya atanmaları, yeşil pasaport sahibi olma imkanı yine bu düşünce ile getirildi. Yakın dönemde imzalanan toplu sözleşme ile birlikte personelimize adalet hizmeti tazminatı ödenmesini sağladık. Fazla çalışan personelimize nöbet ücreti imkanı ve tazminat ile ek ödeme ve ilave ödemelerde artışlar yaptık" dedi.