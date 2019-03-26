Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98878
ALTIN
233.188
DOLAR
5.4741
STERLİN
7.3217
EURO
6.1852
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol...
Evin duvarında 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili
Evin duvarında 65 milyon yıllık...
Diş Çıkarma Döneminde Uyku Problemi İle Nasıl Başa Çıkılır
Diş Çıkarma Döneminde Uyku Problemi...
14 ilde FETÖ operasyonu
14 ilde FETÖ operasyonu

Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Fethiye'den sonra Dalaman'a geldi.

Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Fethiye'den sonra Dalaman'a geldi.

26 Mart 2019 Salı 15:49
0 Okunma
Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum

TURİZM 12 AYA YAYILACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Fethiye'den sonra Dalaman'a geldi. AK Parti seçim ofisi önünde kalabalığa seslenen Bakan Ersoy, "Ziyaretlerim, seçim gezisi gibi algılanmasın. Seçimin ardından buralara sık sık geleceğim. Önemli olan Dalaman'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesi. Her şeyden önemlisi turizmin 12 aya yayılmasıdır. Sektör çalışanlarının 12 ay iş bulacağı turizm ortamı hazırlamak istiyoruz. Turizmin 12 aya yayılması sadece mevcut alanların geliştirilmesi için değil, hava trafiğinin oluşturulması açısından da önemli. Turizmde havaalanları yeterli değildir. Önemli olan havaalanı trafiğidir. Turizmi 12 ay geliştirirseniz, hava trafiği de o kadar yoğun olur. O zaman nitelikli turist de gelmeye başlar. Türk Hava Yolları, filosuna her yıl 50 yeni uçak ekliyor. Dalaman'a 72 olan sefer sayısını haftalık 500'e kadar çıkartacağız. Gelir grubu yüksek turistleri buralara da kazandıracağız. Golf sahaları, kongre merkezleri, turizm spor alanlarının hepsini 5 yıllık dönemde kazandıracağız" dedi.

Bakan Ersoy, daha sonra Ortaca ilçesine geçerek seçim ofisindeki vatandaşlar ve partililerle buluştu. Ardından Köyceğiz ilçesine hareket eden Bakan Ersoy, Köyceğiz Gölü kenarında bulunan esnafın sorunlarını dinledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ErsoyTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 ilde FETÖ operasyonu
14 ilde FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı
Kahramanmaraş'ta 33 gözaltı
3 kişinin yaralanmasına neden olan şoför adli kontrolle serbest
3 kişinin yaralanmasına neden olan şoför adli kontrolle serbest
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na tepki
Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
Ünlülerin yargılandığı uyuşturucu davasında yeni gelişme
Ünlülerin yargılandığı uyuşturucu davasında yeni gelişme
Türkiye’ye karşı üçlü ittifak!
Türkiye’ye karşı üçlü ittifak!
Baraj gölünde sızıntı
Baraj gölünde sızıntı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans