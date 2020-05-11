Bakan Ersoy'dan 'Vakıf Haftası' mesajı

Bakan Ersoy, 'Vakıf Haftası' dolayısıyla yayımladığı mesajında, vakıf kültürünün, merhamet toprağında filizlenerek serpildiği belirtip, "Çünkü merhamet yaşatmaktır. Yaşamı; değerini yücelterek, koşullarını her daim daha da iyileştirerek, hiçbir ayırım ve fark gözetmeksizin korumaktır" dedi.

Türkiye'de vakıf kültürünün derin ve zengin olduğunu kaydeden Ersoy, şunları kaydetti:

"Özünü teşkil eden bu yaşatma çabası sadece insanı ve diğer canlıları değil, emek ve alın teriyle hayat bulmuş kurumları ve yapıları da kapsar. Açıktır ki medeniyetimizin değerleri ile şekillenmiş olan vakıf kültürümüz, insanın tüm iyi hasletlerinden beslenen fikir ve düşünceleri ile bunlardan vuku bulan eserleri de muhafaza ederek, beşerin hem bedenini hem ruhunu korumayı başarmıştır. Aziz milletimizin sahip olduğu bu yüce değerler bugün de dün olduğu kadar güçlü ve vazgeçilmezdir. Dünyanın içinden geçtiği ciddi sağlık sınavı başta olmak üzere, siyasi, ekonomik, sosyal tüm küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin ürettiği insan merkezli politikalara ve yürüttüğü çalışmalara baktığımızda bunu açıkça görmekteyiz."

'VAKIF HAFTASI, RAMAZANDA DAHA DERİNDEN HİSSEDİLECEKTİR'

Bakan Ersoy, bu yıl Vakıf Haftası'nın, ramazan ayında idrak edildiğini belirterek, “Vakıf anlayışını var eden yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi değerler şüphesiz Ramazan ayında daha iyi anlaşılacak, daha derinden ve güçlü hissedilecektir. Bizlere düşen bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara eksiksiz olarak aktarmaktır. Ramazan ayının ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçmişten bugüne vakıf medeniyetimizi yükselten ve yücelten tüm merhametli gönülleri saygıyla selamlıyor, her birine en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi.