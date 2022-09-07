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Bakan Bozdağ: Dünyaya örnek olacak bir hukuk sigortası sistemini hayata geçireceğiz

07 Eylül 2022 Çarşamba 15:22
Bakan Bozdağ: Dünyaya örnek olacak bir hukuk sigortası sistemini hayata geçireceğiz

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde, var olan ama uygulaması az olan yeni bir hukuk sigortası düzenini ülkemize kazandırmak istiyoruz. Türkiye'mizin tecrübesini hem teorisini hem dünyanın bu konudaki birikim ve tecrübesini inceleyerek Türkiye'de bir ilki dünyaya da örnek olacak bir sigorta sistemini hayata geçireceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Yıl Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Hukuki Himaye Sigortası'yla ilgili oluşturulan Bilim Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Komisyona, üniversitelerden akademisyenler, Yargıtay üyeleri, sigorta şirketlerinin temsilcileri, Türkiye Barolar Birliği ve baroların temsilcileri, Adalet Bakanlığı uzmanları ve temsilciler katıldı. Komisyonu kurmaktaki amaçlarının vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve hukuki süreçlerde himayenin, desteğin her daim vatandaşların yanında olması, vatandaşların hak arama süreçlerinde elinin güçlendirilmesi olduğunu dile getiren Bozdağ, "Ayrıca yargılama süreçlerinin kısaltılmasına da bunun önemli katkıda bulunacağına inandığımızı buradan ifade etmek isterim. Bunun yanında kararların isabetinde de büyük bir katkı sağlayacaktır. Çünkü yargılama süreçlerinde, soruşturma süreçlerinde, diğer hukuki süreçlerde hukuki destek, avukat yardımı pek çok işlemin usul ve yasalara uygun doğru bir biçimde yapılmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye'de esasında 1995 yılından beri var olan 'Hukuki Koruma Sigortası' dediğimiz sigorta çok dar bir alanda uygulanmakta. Ama bu uygulanan alanı neredeyse kimse bilmemekte dersek işi abartmış olmayız. Adeta var olan ama ölü olan bir alanı konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde, var olan ama uygulaması az olan bu alanı uygulamaya taşımak ve kapsamı genişletmek, yeni bir hukuk sigortası düzenini ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde 'hukuk sigortası' dediğimiz hukuki himaye sigortası uygulamaları bulunmaktadır. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da ve değişik ülkelerde bunun başarılı bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Esasında gelişmiş ve demokratik standartları yüksek ülkelerin hemen hemen hepsinde bu sigorta sisteminin uygulandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişmiş bir ülke, demokratik standartları yükseltilmiş bir ülke, hukuk devleti anlayışı tahkim edilmiş bir ülke olduğuna dikkat çeken Bozdağ, "Dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden birisi. 1995'ten beri uygulanan hukuki himaye sigortasını yeniden ihya etmek, esasında Türkiye'nin dünyaya örnek bir uygulamayı hayata geçirmek için attığı tarihi bir adım olarak görüyorum. Yani komisyonumuzun kıymetli başkanı ve üyelerine güvendiğimi buradan ifade etmek istiyorum. Eminim ki hem Türkiye'mizin tecrübesini hem teorisini hem dünyanın bu konudaki birikim ve tecrübesini inceleyerek Türkiye'de bir ilki dünyaya da örnek olacak bir sigorta sistemini hayata geçireceklerdir" diye konuştu.  

VATANDAŞ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ İLETEBİLECEK

Bakan Bozdağ, komisyon üyelerinin gerek hükümetten gerek de bakanlıklardan her türlü desteği alabileceklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:  

"Ben buradan vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum, Bilim Komisyonumuzun bu çalışmalarına katkı vermek isteyen; önerisi, görüşü olan her bir vatandaşımızı Bilim Komisyonumuzun oluşturacağı siteye iletmelerini istirham ediyorum. Çünkü bu konuda vatandaşlarımızın da görüşleri son derece önem arz ediyor. Fikri olan, çalışması olan, önerisi olan herkes komisyona görüşlerini iletebilirler. Adalet Bakanlığı bu haberleşme adresini önümüzdeki günlerde yayınlayacak. Bu adresten bütün vatandaşlarımız görüşlerini buraya iletebilirler. Bu görüşleri de ayrıca değerlendirilecektir. Şimdiden çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Komisyon üyelerimize başarılar diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
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