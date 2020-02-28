Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında
Bakan Akar komuta merkezinde
Bahçeli'den İdlib açıklaması
Bahçeli'den İdlib açıklaması
Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun
Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun
Akşener, Erdoğan ile telefonda görüştü
Akşener, Erdoğan ile telefonda görüştü
Beştepe'de kritik İdlib zirvesi sona erdi
Beştepe'de kritik İdlib zirvesi sona...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasına geldi.

28 Şubat 2020 Cuma 09:37
0 Okunma
Bakan Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında

Akar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek unsurlarıyla gerçekleştirilen harekatı sevk ve idare ediyor.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Güvenlik Zirvesi' sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti. Sınırın sıfır noktasındaki Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı ve talimatlar verdi. Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarMSBSuriyeİdlibŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor
Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor
Altun: Misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır
Altun: Misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır
Beştepe'de kritik İdlib zirvesi sona erdi
Beştepe'de kritik İdlib zirvesi sona erdi
İdlib'den kahreden haber! 33 Şehit
İdlib'den kahreden haber! 33 Şehit
Sevil Atasoy: Dünyada en fazla eroin yakalayan ülkelerin başında türkiye geliyor
Sevil Atasoy: Dünyada en fazla eroin yakalayan ülkelerin başında türkiye geliyor
Ordu'da heyelanlar tedirgin ediyor
Ordu'da heyelanlar tedirgin ediyor
Türkiye'de en çok deniz çöpü, Samsun'dan çıktı
Türkiye'de en çok deniz çöpü, Samsun'dan çıktı
Deprem bölgesindeki çalışmalar sürüyor
Deprem bölgesindeki çalışmalar sürüyor
Kalp krizinden ölen uzman onbaşıya gözyaşlı veda
Kalp krizinden ölen uzman onbaşıya gözyaşlı veda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı