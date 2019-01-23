Bakan Akar: Kadına şiddetin önüne geçilmesi eğitimle olacaktır

'Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol' töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadına şiddet konusunun ciddi bir problem olduğunu söyledi. Akar, binlerce yıllık tarihte kadınların her zaman sosyal hayatın en etkili yerlerinde olduğunu ve önemli sorumluluklar almak suretiyle hayatın akışında önemli etkileri bulunduğunu belirterek, "Günümüzde milli ve manevi değerlerle bağdaşmamasına rağmen, ne yazık ki kadınların şiddet gördüğü vakalar yaşanmaktadır. Tüm çabalara rağmen bunların hepsini önlemek bugüne kadar mümkün olmamıştır. Ancak hiçbir şekilde yılmak yok, tamamen ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti her aşamada yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Akar, kadına şiddet konusunda farkındalık ortaya koymak ve zihniyet duygusunu sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) erbaş, erlere ve tüm personele farkındalık eğitimleri verildiğini kaydetti. Bakan Akar, "Bu kapsamda TSK personeli tarafından 2014-2016 yılları arasında toplam 637 bin 818 personelimize farkındalık eğitimi verilmiştir. Bu çalışmamız bundan sonra daha kapsamlı bir şekilde devam edecektir. İdari adli tedbirler söz konusu olmakla beraber kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması ancak orta ve uzun vadeli, ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: 34 BİN TSK PERSONELİNE ULAŞTIK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 2013 yılından itibaren Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği protokolleri kapsamında eğitim ve seminerler gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Selçuk "Bu seminerlerle 34 bin TSK personeli ve 464 bin er ve erbaşa ulaşmış durumdayız. 2018 yılı Eylül ayında başlatılan bedelli askerlik eğitim programında 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu seminere yer verilmesi de önemliydi. Söz konusu seminerlerle ilk 4 ayda yaklaşık 99 bin er ve erbaşa ulaştık. Tüm celp dönemleri boyunca vereceğimiz seminerlerle bu rakamın 500 bine yaklaşacağını umuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Akar ve Selçuk, protokolü imzaladı.