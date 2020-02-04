Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122138
ALTIN
298.914
DOLAR
5.9681
STERLİN
7.7774
EURO
6.5924
“Öğrenci’Ye” projesi için imzalar atıldı
Başakşehirli çocuklar dijital oyun üretecek
Başakşehirli çocuklar dijital oyun üretecek
Durağa dalan şoföre 210 yıl hapis cezası istendi
Durağa dalan şoföre 210 yıl...
Suriyeli anne ve oğlu öldürüldü
Suriyeli anne ve oğlu öldürüldü
Babasının otomobilini yaktı
Babasının otomobilini yaktı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen 7 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen 7 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

04 Şubat 2020 Salı 10:17
11 Okunma
Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Bakan Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Uzman Çavuş Serkan Deprem, Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Uğur Katran, Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Uzman Onbaşı Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Bakan Akar şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşlarımız, 3 Şubat 2020'de İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarBakanMSBŞehitİdlibSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Turhan: Kanal İstanbul'da, bu yıl içinde kazmayı vuracağız
Bakan Turhan: Kanal İstanbul'da, bu yıl içinde kazmayı vuracağız
Bakan Çavuşoğlu: Suriye rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor
Bakan Çavuşoğlu: Suriye rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor
MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
Operasyonlar peş peşe geldi!
Operasyonlar peş peşe geldi!
Bakan Turhan: 12 yeni YHT setinden 2'sini teslim aldık
Bakan Turhan: 12 yeni YHT setinden 2'sini teslim aldık
İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi
İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi
AK Parti'li Çelik: Saldırıyı gerçekleştirenler, bedelini ödeyecek
AK Parti'li Çelik: Saldırıyı gerçekleştirenler, bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak
'30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi'
'30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans