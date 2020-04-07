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Bakan Akar, Bageri ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile görüştü. Görüşmede, koronavirüs salgını ile ilgili konular ele alındı.

07 Nisan 2020 Salı 08:23
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Bakan Akar, Bageri ile görüştü

Görüşmede Bakan Akar tarafından, COVID-19 salgınının ilk vakasının görülmesinden itibaren,  ivedilikle ve kararlılıkla tedbirler alınmaya başlandığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle yerli milli ürünler geliştirmeye devam ediliyor ve bu kapsamdaki kapasitesi de gün geçtikçe artıyor. Alınabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgının daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek maksadıyla iki ülke arasındaki gayretlerin koordine edilmesinin yanı sıra bu ölümcül virüse ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya hazırız. İhtiyaç duyulması durumunda üretilen yerli ve milli sağlık ürünlerinin dost İran halkına ulaştırılması için hazırız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBHulusi AkarİranGenelkurmayMuhammed Bageri
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