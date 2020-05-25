Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Haluk Levent: İlk işimiz fidanlar için gün almak
Haluk Levent: İlk işimiz fidanlar...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Anne leylek yuvayı terk etmedi
Anne leylek yuvayı terk etmedi
Erzincan'da köy yolları kapandı
Erzincan'da köy yolları kapandı
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar: 1 Ocak'tan itibaren 1458 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürecek" dedi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:43
9 Okunma
Bakan Akar: 1 Ocak'tan itibaren 1458 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı ziyareti sonrasında 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. 222'nci Filo Komutanlığı'nı ziyaret eden Akar, burada personelle bayramlaştı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin uygulandığı ziyaretlerde konuşan Bakan Akar, silahlı kuvvetlerin bütün halinde, hem terörle hem de koronavirüs ile mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Bakan Akar, terörle mücadelenin hız kesmediğini vurgulayarak, "1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürecek" dedi.

'TSK BU MİLLETİN BAĞRINDAN ÇIKMIŞ BİR KURUMDUR'

Bakan Akar, TSK'nın asil milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir. Bugüne kadar olduğu gibi görevlerimizi şu anda 5 operasyon bölgesinde büyük bir azim ve kararlılıkla yaparken, bu faaliyetlerimizi tamamen hukuk çerçevesinde icra ettiğimizi ve tüm bu faaliyetlerin şeffaf, her türlü denetime açık olduğunu herkesin bilmesi lazım. TSK bu milletin bağrından çıkmış bir kurumdur, yani asil milletimizin bağrından çıkan TSK, kurumsal bir yaklaşımla daima, 'ben' demeden 'biz' diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

'ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERDİK'

Bakan Akar, 5 Mart’ta Rusya ile varılan mutabakatın ardından İdlib'de sağlanan ateşkes ve istikrarın kalıcı olmasına yönelik gayretlerinin devam ettiğini belirterek, "İdlib’de siyasi bir çözüm bulunması için bizler elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Orada birtakım küçük ihlaller olsa da genel anlamda ateşkese uyuluyor. Sağlanan ateşkes sonucunda bölgeye yaklaşık 300 bin Suriyeli kardeşimiz de güvenli ve gönüllü şekilde evlerine dönebildi" diye konuştu.

Karada, denizde, havada, yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini icra eden kahraman Mehmetçiğin bayramını bir kez daha kutlayan Bakan Akar, şöyle konuştu: "Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asker-sivil tüm mensuplarını rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil memur ve işçimiz başta olmak üzere salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastanede bulunan hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Bakan Akar, koronavirüsle mücadele kapsamında dost ülkelere koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin ulaştırılması konusundaki başarılarından dolayı 222'nci Filo Komutanlığı personeline teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBHulusi AkarTerörTeröristTSKKuzey IrakSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayganlaşan yolda kaza: 5 bekçi yaralı
Kayganlaşan yolda kaza: 5 bekçi yaralı
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Erdoğan'dan ABD'li Müslümanlara bayram mesajı
Erdoğan'dan ABD'li Müslümanlara bayram mesajı
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 340'a yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 340'a yükseldi
Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştı
Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştı
'Hudut Kartalları' bayramda da görev başında
'Hudut Kartalları' bayramda da görev başında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 308'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 308'e yükseldi
Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret etti
Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı