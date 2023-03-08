Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolculuğu sürüyor

Adana

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 760 personelden yaklaşık 220'si daha ülkelerine uğurlandı. İşlemleri sürerken ekipleri sık sık alkışlayan vatandaşlar, minnettarlıklarını ifade etti.

Bakanlıkta görevli Tuğgeneral Muharrem Hasanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kahramanmaraş ve Hatay'da görev yaptıklarını, 53 kişiyi enkazlardan sağ çıkardıklarını belirten Hasanov, depremde ölenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Hasanov, iki sahra hastanesi ve iki sahra mutfağı kurup bu alanlarda da hizmet verdiklerini aktardı.

Tıbbi ekipten sorumlu Yegane Mehmedova da büyük bir şeref ve liyakatle görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Mehmedova, "3 bin 200'e yakın insana tıbbi yardımda bulunduk. Türk vatandaşlarına elimizden gelen tüm yardımları ilettik." ifadesini kullandı.

"Çok fedakarca çalıştılar"

Dışişleri Bakanlığınca Adana Havalimanı Kriz Merkezinde görevlendirilen Büyükelçi Ayşe Saraç, Azerbaycanlı ekiplere şükranlarını sundu.

Depremden hemen sonra ilk saatlerde Azerbaycan ekibinin yanlarında olduğunu vurgulayan Saraç, "Burada çok fedakarca çalıştılar." dedi.

Kriz Merkezi yöneticisi Mehmet Aksu ise yurt dışından ilk ulaşan arama kurtarma ekibinin Azerbaycan'dan gelenler olduğunu belirterek, "Kardeşlerimizin, gittikleri yerdeki büyüklerimize ve ailelerine bizden çok çok selamlar iletmelerini istiyoruz. Kendilerine minnettarız, hiçbir zaman da unutmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ekip üyeleri uçağa bindi. Büyükelçi Saraç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın görevlilere çiçek takdim etti.