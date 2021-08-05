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Azerbaycan’dan Türkiye’ye itfaiye desteği

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:49
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Azerbaycan’dan Türkiye’ye itfaiye desteği

İSTANBUL - Yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye Azerbaycan'dan da destek geldi. Alevlere müdahale için uçak, helikopter, araç ve itfaiye erleri gönderildi. Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva müdahalenin sürdüğü Marmaris’e gitti. Mustafayeva, Azerbaycan’ın Türkiye’nin yanında olmayı sürdüreceğini söyledi.


 

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçak, helikopterler ile itfaiye araçlarından oluşan 320 kişilik ekip yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da ülkesinden gelen itfaiyecileri ziyaret edip, çalışmaları görmek için Muğla'nın Marmaris ilçesine gitti. Türkiye’nin her zaman yanında olacaklarını söyledi.


 

“TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK İÇİN GELDİK”


 

Mustafayeva konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye ile Azerbaycan o kadar yakın ki kardeşler, insan kardeşinin zor anında yanında olmamayı hiç düşünür mü? Tabii ki yardımı sormamak lazım. Yardım sorulmadan sen getireceksin, önüne koyacaksın. Marmaris'teyiz, ekiplerimiz daha çok bu bölgede. Türkiye'deki kardeşlerimize destek için geldik, onları göremedik. Tehlike açısından o bölgelere girmemize izin verilmedi. İki bakan yardımcımız da burada. Yangın söndürme işlerinde katkımız büyük olacak. Beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim itfaiyeciler ile Türk itfaiyecileri o alevlerin arasında bir mücadele veriyorlar. Tehlikeye rağmen gösterdikleri bu mücadele hakikaten dillere destan oldu. Şöyle de bir bilgi verdiler bize; Fethiye yakınındaki Seydikemer bölgesinde çıkmış yangını Azerbaycan'dan gelen bir helikopter söndürmüş. Bu bizi çok sevindiriyor, çünkü kardeşlerimizi yanında olmak, onların bu zor anında onlara yardımcı olmak çok gurur verici” dedi.


 

"AZERBAYCAN HALKININ DA YÜREĞİ BURADA"


 

Narmina Mustafayeva, Türkiye’nin acısını paylaştıklarını söyleyerek, “Hakikaten içimiz kan ağlıyor. Tek ben değilim, tüm Azerbaycan halkı bunu düşünüyor. Onların yüreği burada, Türkiye'de atıyor. Bizim itfaiyeciler orada savaştalar ama bedenen buradalar. Bizim burada olamayanların ruhu onlarla geldi” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanTürkiyeItfaiye Desteği
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