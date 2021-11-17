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Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı

17 Kasım 2021 Çarşamba 14:53
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Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 38 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 7 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 38 kaçak göçmeni kurtardı.

Ayvalık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motorunda da arıza çıktı. Yardım talebi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bottaki 7 göçmeni kurtardı. Organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenAyvalık
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