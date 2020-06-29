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Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında botları batma tehlikesi geçiren 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiperince kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botları kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

29 Haziran 2020 Pazartesi 15:35
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Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

ANKARA - Gece saat 02.45 sıralarında, Ayvalık açıkları, Çıplak Ada batısında düzensiz göçmen botunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen botunun yarı batık durumda olduğu ve denizde göçmenler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik dalış emniyet ve güvenlik timi, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı daha bölgeye gönderildi. Yapılan arama kurtarma çalışmasında, 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Yapılan incelemede düzensiz göçmenlerin botunun kesildiği belirlendi. Göçmenler ifadelerinde, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk karasularına geri itildiklerini belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balırkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki bot faciasında kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmeni arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik ekipleri hem denizden, hem de karadan bölgeyi tarıyor. 

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35 Düzensiz GöçmenAyvalıkBalıkesir
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