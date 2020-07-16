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AYM, 'hak ihlali' saydı

YARGITAY tarafından velayeti Selanikli baba Georgios Tsakiridis'e verilen 4 yaşındaki kızı Melis ile ortadan kaybolan İzmirli anne Dilek Güneş'e sevindirici haber Anayasa Mahkemesi'nden geldi. AYM, küçük kızın babasına iade edilmesi kararının, 'Anayasanın 20'nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlali' olduğuna karar verdi. Karar üzerine yeniden görülecek davada, yerel mahkemenin, AYM'nin kararının aksi karar verme hakkı bulunmuyor.

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:49
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AYM, 'hak ihlali' saydı

İzmirli Dilek Güneş ile Türkiye'ye iş için gelen Yunan Selanikli Georgios Tsakiridis, birbirlerine

aşık olup, 27 Aralık 2014 günü İzmir'in Urla ilçesinde evlendi. Ancak çift, sık sık tartışmaya başladı. Kızları Melis'in dünyaya gelmesine rağmen çift anlaşmazlık yaşamaya devam etti. Kızlarının doğumunda verecekleri isim nedeniyle de büyük kriz yaşayan çift, yeni bir başlangıç yapmak için Melis 40 günlükken Selanik kentinin Sindos köyüne taşındı.  Ancak Dilek Güneş, aradığı mutluluğu yine bulamadı. 2016 yılının Haziran ayında Türkiye'ye döndü. Yunan yasalarına göre Georgios Tsakiridis'in verdiği yurt dışına çıkış izniyle kızıyla birlikte İzmir'e gelen Dilek Güneş, boşanma davası açtı.

MAHKEMELER ZIT KARARLAR VERDİ

Baba Georgios Tsakiridis de kızının kaçırıldığı iddiasıyla Atina Aile Mahkemesi'nde başvurdu. Mahkeme, babanın talebini, kızı ile eşinin Türkiye'ye dönüşlerine izin verdiği ve bebeğin küçük olması nedeniyle anneye ihtiyacı olduğu gerekçeleriyle reddetti.

Boşanma davasının görüldüğü İzmir 1'inci Aile Mahkemesi de ara kararla Melis'in geçici velayetini anne Dilek Güneş'e verdi. Uluslararası çocuk kaçırma iade davasının görüldüğü İzmir 7'nci Aile Mahkemesi ise, Melis'in velayetini, 2017 yılının Eylül ayında babaya verdi. Anne Dilek Güneş'in başvurduğu, Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, 2018 yılının Ocak ayında, çocuğun psikolojik açıdan sorun yaşayacağı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. 7'nci Aile Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, ilk kararının aksine babanın iade talebini reddetti. Kararı bu kez de baba Georgios Tsakiridis temyiz etti.

Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, ilk kararının aksine Melis'in babasına iadesine, Yunanistan'a götürülmesine izin verdi. Hem yerel mahkemenin hem de Bölge Adliye Mahkemesi'nin aynı dosyaya iki farklı karar vermesinden sonra dava Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne gitti. Daire, Melis'in babasına iade edilmesi kararını onadı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN 'İHLAL' KARARI

Karar üzerine Dilek Güneş, Melis'i alıp kayıplara karıştı. Avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla  Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nde, ön incelemeden sonra dosya, 'önemli kategoride' değerlendirilip, komisyon yerine direkt 1'inci bölüme sevk edildi. Yüksek mahkeme, yapılan incelemelerin ardından kararı, Anayasa'nın 20'nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlali olarak değerlendirip, bozdu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Güneş'in avukatı Mehmet Emin Keleş, "Yaklaşık bir yıl önce Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştuk. Yapılan inceleme sonucunda dosyadaki raporlar, çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi, Lahey Sözleşmesi anlamında incelendikten sonra aile hayatına saygı hakkının ihlali sebebiyle Melis'in Türkiye'de kalması gerektiğine karar verildi. Mahkeme, dosyayı yeniden yargılanma yapılması için 7'nci Aile Mahkemesi'ne geri gönderdi. Bir sonraki duruşmada da Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Melis'in Türkiye'de kalması kararının çıkmasını bekliyoruz. Bu duruşmada mahkemenin takdir hakkı yok. Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği ihlali ortadan kaldıracak bir karar vermek zorundalar ve o da Melis'in Türkiye'de kalması olacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YargıtayAYMHak Ilhalil
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