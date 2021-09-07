Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1454.74
ALTIN
482.30
DOLAR
8.3467
STERLİN
11.5253
EURO
9.8997
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...
9 adet işyeri kiraya veriliyor
9 adet işyeri kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

07 Eylül 2021 Salı 14:45
11 Okunma
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

AYDIN - Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, Atatürk Kent Meydanı'nda törenle kutlandı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü için Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve daire amirleriyle vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk büstüne çelenk koydu. Günün önemine ilişkin yaptığı konuşmada Çerçioğlu, "Ya istiklal, ya ölüm' diyen atalarımız bugün bize istiklalimizi vermiştir. Efesiyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla tek yürek olan Aydınlılar, büyük destana imza atmışlardır. Aydın 2 kez işgal edilmesine rağmen her defasında düşmanı topraklarından söküp atan tek şehir, Aydın'dır" diyerek başta Atatürk olmak üzere tüm şehitleri andı.

Kentin kurtuluşuyla ilgili şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Hediyeleri Aydın Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibinin konseri ve halk oyunları gösterilerinin ardından da 'Şehitler Abidesi'ne karanfil bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aydının Düşman Işgalinden Kurtuluşu99uncu Yıl DönümüAydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüsten indirmeler devam ediyor
Otobüsten indirmeler devam ediyor
Midyat'ta Süryani cemaatinden 30 yıl sonra papaz töreni
Midyat'ta Süryani cemaatinden 30 yıl sonra papaz töreni
Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Trabzon’da caddeler dolu, maske unutuldu
Trabzon’da caddeler dolu, maske unutuldu
TOKİ yılın ikinci indirim kampanyasını açıkladı
TOKİ yılın ikinci indirim kampanyasını açıkladı
Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu, toprağa verildi
Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu, toprağa verildi
MSB: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Akşehir Gölü'nde araçla gezilebiliyor!
Akşehir Gölü'nde araçla gezilebiliyor!
Muğla'da ekolojik kurtarma operasyonu
Muğla'da ekolojik kurtarma operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma