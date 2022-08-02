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Aydın'da yasağa rağmen ormana giren 68 kişiye 39 bin TL ceza

02 Ağustos 2022 Salı 14:42
Aydın'da yasağa rağmen ormana giren 68 kişiye 39 bin TL ceza

AYDIN’da, 1 Temmuz ile 31 Ekim tarihleri arasında girişin  yasaklandığı ormanlara giren 68 kişiye 39 bin 508 TL, 76 kişiye yasak alanda mangal ateşi yakmak kabahatinden 44 bin 156 TL ceza uygulandı.

Aydın Valiliği tarafından 1 Temmuz ile 31 Ekim tarihlerinde girişi yasaklanan ormanlara 1 ay içerisinde izinsiz giren 163 şüpheli jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler hakkında işlem yapılırken, toplamda 94 bin 706 TL ceza kesildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma ekipleri orman yangınlarının önlenmesine yönelik 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında icra edilen devriye faaliyetlerinde Çine, Didim, Efeler, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Söke ve Yenipazar ilçelerinde 68 kişiye girilmesi yasak ormanlık alana girdiğinden dolayı 39 bin 508 TL, 76 kişiye yasak alanda mangal ateşi yakmak kabahatinden 44 bin 156 TL, 12 kişiye temizlik amacıyla kuru ot yakma kabahatinden 6 bin 975 TL, 3 kişiye çöp yakmak kabahatinden 1743 TL, 4 kişiye anız yakmak kabahatinden 2 bin 324 TL olmak üzere toplam 163 kişiye 94 bin 706 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Orman yangınları ile mücadele kapsamında gerek havadan İHA’lar ile gerekse karadan asayiş komando timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve jandarma birlikleri ile sürekli kontrol ve denetimlere devam edilecektir. Geçtiğimiz dönem yaşanan üzücü orman yangınlarına sebebiyet vermemek için halkımızın duyarlı olması, anız, bahçe temizliği, çöp yangını, piknik, mangal ve benzeri sebeplerle ateş yakılmaması önem arz etmektedir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınYasakOrmanCeza
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