Aydın'da operasyon

AYDIN, (DHA)

Aydın'ın Didim ilçesinde, terör örgütüne yönelik özel harekat destekli düzenlenen operasyonda bir villada saklandığı tespit edilen Türkiye Komünist İşçi Partisi'nin (TKİP) aralarında üst düzey sorumlularının da olduğu 4 kişi yakalandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü TKİP üyesi olduğu belirlenen bazı örgüt üyelerinin bir villada saklandıklarını belirledi.