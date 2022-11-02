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Aydın'da 133 öğrenci ve 45 sporcu, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:49
Aydın'da 133 öğrenci ve 45 sporcu, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

 AYDIN'ın 3 ilçesinde, taşımalı sistemle eğitim gören 133 öğrenci ile Eşin Grup Nazilli Belediyespor'un altyapısında oynayan 45 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerden 130'u, sporculardan da 20'si, tedavileri sonrası taburcu edilirken, diğerlerinin ise hastanelerde gözetim altında tutulduğu belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, her iki olayda da yemeklerden incelenmek üzere numune aldı; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

Aydın'ın Çine, İncirliova, Efeler ve Köşk ilçelerinde taşımalı sistemle eğitim gören toplam 4 bin 500 ilkokul ve ortaokul öğrencisine firma tarafından günlük yemek dağıtılırken, dün öğlen getirilen çorba, makarna ve köfteden yiyen öğrencilerden Çine'de 112, Köşk'te 11 ve Efeler'de ise 10'u, evlerine gittikten sonra rahatsızlanarak gece hastaneye kaldırıldı. 133 öğrenciden 130'u, gittikleri hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu diğerlerine göre ağır olan 3 öğrencinin ise Çine Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutuldukları belirtildi. 

Öte yandan aynı gün Eşin Grup Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan 13-18 yaş arasındaki 45 sporcu da kulüp tarafından verilen tavuk yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavilerinin ardından sporculardan 20'si, taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından "Öğrenci ve sporcularımızın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurması ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından da idari soruşturma açılmıştır. Sporcu ve öğrencilerimize acil şifalar dilerim" paylaşımında bulundu. 

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, her iki olayda da yemeklerden incelenmek üzere numune alırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınZehirlenme
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