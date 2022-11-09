Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.418,62
ALTIN
1.022,36
DOLAR
18,61
STERLİN
21,35
EURO
18,73
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ayder Yaylası'nda çevreci otopark çimle kaplanıyor

09 Kasım 2022 Çarşamba 10:31
Ayder Yaylası'nda çevreci otopark çimle kaplanıyor

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında 6 blok halinde 9’ar ve 12'şer katlı inşa edilen toplam 1600 araçlık otopark inşaatında sona gelindi. Dağ yamacına yapılan ve üzeri çimle kaplanmaya başlanan dışarından görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle yaylaya ulaşanlar, araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkıp, trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Bahar aylarında tamamlamış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik" çıkışı ile gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda başlatılan kentsel dönüşüm projesinde ilk etap çalışmaları sürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan yaylada yaz döneminde yaşanan trafik sorununa çözüm için katlı otopark projesi hazırlandı. 6 blok halinde 9’ar ve 12’şer katlı inşa edilen toplam 1600 araçlık otopark inşaatı büyük oranda tamamlandı. Yayla girişinde dağ yamacına yapılan ve üzeri çimle kaplanmaya başlanan dışarından görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle yaylaya ulaşanlar, araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak, trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Huser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak.

‘DOĞANIN İÇİNE SAKLANMIŞ OTOPARK OLACAK’

Yaylada trafik sorununu çözecek projeyle ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden olan Ayder Yaylası’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yenileme çalışması yürütüldüğünü söyledi. Bulut, "Ayder’i yenileme ve kirlilikten kurtarma projesi geliştirilmişti. Bu maksatla orada konaklama mekanları ile ilgili inşaatlar yapıldı. Ayrıca orada tamamen bir iki gün konaklamalar değil, daha uzun konaklamalara da imkan sağlayacak bir otel inşaatımız da devam ediyor. Yine Ayder’in en önemli problemlerinden bir tanesi de oradaki araç trafiği. Yaz aylarında saatlerce orada araç kuyruğunda bekleyip yaylaya ulaşamadan vatandaşlarmış geri dönüyordu. Yer altında doğanın içine saklanmış dışarıdan hiçbir şekilde gözü rahatsız etmeyecek bir otopark inşaatı devam ediyor. Bahar aylarında tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanımız da talimat vermişti. Ayder’in kirlikten kurtarılması için çalışmalarımız verimli bir şekilde devam edecek" dedi.

‘AYDER ÇOK GÜZEL OLACAK’

Ayder yaylasında turizm işletmeciliği yapanlar da kentsel dönüşüm çalışmalarına destek veriyor. İşletmeci Cansu Yılmaz, Ayder’in otoparka acil ihtiyacı olduğunu belirterek, "Turistlerin yoğun olduğu dönemde araçlar burada kilitleniyordu. Ziyaretçiler problem yaşıyordu. Otoparkla trafik sıkışıklığının önüne geçilecek. Otoparkın 2023 yılında hizmete açılması bekleniyor. Termal otel inşaatı sürüyor. Apart binaların tamamlananları hak sahiplerine teslim ediliyor. Yaz sezonunda trafik sıkışıklığından, görüntü kirliliğinden arındırılmış Ayder’de turizm faaliyetleri devam edecek" diye konuştu.

Safiye Subay ise "Özellikle yaz sezonunda burada adım atılacak yer olmuyor. Araçlar kilitlenip kalıyor. İnşallah yapılacak otoparkla birlikte bu problem ortadan kalkmış olacak. Kentsel dönüşüm çerçevesindeki apart ve otel inşaatları sürüyor. Ayder çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayder YaylasıOtoparkçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yanık: Türkiye göç ve mülteciler bakımından köprü vazifesi görüyor
Bakan Yanık: Türkiye göç ve mülteciler bakımından köprü vazifesi görüyor
Mersin'de 35 milyon yıllık fosil bulundu
Mersin'de 35 milyon yıllık fosil bulundu
Kuşadası açıklarında 38 kaçak göçmen ile 4 Türk vatandaşı kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 38 kaçak göçmen ile 4 Türk vatandaşı kurtarıldı
Trabzon'da sahipli köpeklere 'ağızlık' kararı geri çekildi
Trabzon'da sahipli köpeklere 'ağızlık' kararı geri çekildi
Binlerce yıldır suskun olon faylar aktifleşti
Binlerce yıldır suskun olon faylar aktifleşti
Bakan Yanık: Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin Mayıs 2023'te açılışını yapmayı planlıyoruz
Bakan Yanık: Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin Mayıs 2023'te açılışını yapmayı planlıyoruz
İzmir'in çevre raporu: Atık bertarafında uygun alan kalmadı
İzmir'in çevre raporu: Atık bertarafında uygun alan kalmadı
Altınbeşik Mağarası yürüyüş yolu artık daha güvenli
Altınbeşik Mağarası yürüyüş yolu artık daha güvenli
Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول