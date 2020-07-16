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Ayasofya ve 81 ildeki camilerden selalar okundu

15 Temmuz'un 4’üncü yıl dönümünde Ayasofya ve 81 ildeki camilerden selalar okundu

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:34
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Ayasofya ve 81 ildeki camilerden selalar okundu

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında saat 00.00'da 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi. Ayasofya ve Çamlıca Camii'nden okunan sela havadan görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya15 TemmuzŞehitSelaCami
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