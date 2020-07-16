15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında saat 00.00'da 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi. Ayasofya ve Çamlıca Camii'nden okunan sela havadan görüntülendi.
DHA
15 Temmuz'un 4’üncü yıl dönümünde Ayasofya ve 81 ildeki camilerden selalar okundu
15 Temmuz'un 4’üncü yıl dönümünde Ayasofya ve 81 ildeki camilerden selalar okundu
15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında saat 00.00'da 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi. Ayasofya ve Çamlıca Camii'nden okunan sela havadan görüntülendi.
DHA