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Ayaklarım yerden kesildi

Kum fırtınasında yaşadığı dehşeti anlattı

13 Eylül 2020 Pazar 16:53
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Ayaklarım yerden kesildi

ANKARA (DHA) 

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan kum fırtınasının yaraları sarılıyor. Fırtınada çadırları yıkılan mevsimlik tarım işçilerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yardım etti. Tarlada çalışırken fırtınaya yakalanan Abdulkadir Karakurt, "2 kez ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi. Kendimi yere attım. Yaklaşık 40 dakika kadar sürdü" dedi.

Polatlı'da dün öğle saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte kum fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kaplarken, ilçede panik oluştu. Sokakta bulunan vatandaşlar ev ve kapalı mekanlara koşarak, toz buluntudan kaçınmaya çalıştı. Görüş mesafesini düşüren fırtınada, ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. 

TARIM İŞÇİLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ilıca Mahallesi'nde çadır kuran mevsimlik tarım işçileri, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaklaşık 80 kişinin barındığı çadırlar, fırtınayla birlikte yerinden sökülerek havaya uçtu. Çocuklarını korumak için seferber olan bazı tarım işçileri, üzerlerine düşen tahta palet ve demir parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

BAKAN YARDIMCISI İNCE, İNCELEMEDE BULUNDU

Olayın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra AFAD ekipleri tarafından bölgeye yaklaşık 20 adet çadır ve çok sayıda yatak ile yemek getirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çadırlarını kuran tarım işçileri, çadır ve yatak için AFAD ekiplerine teşekkür ederek, yetkililerden gıda ve giyecek istedi.

'AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ, YER ÇEKİMİ YOK GİBİYDİ'

Soğan toplamak için Ankara'ya geldiklerini ve tarlada çalışırken bir fırtına gördüklerini belirten Abdulkadir Karakurt, "Fırtınadan 5 dakika önce çadırlarımızın yanına geldik ve sağlamlaştırmaya çalıştık. Sonra baktık olmuyor, kendi canımızın derdine düştük. Kardeşlerimi korumaya çalıştım. Rüzgar geldiği zaman 2 kez ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi. Kendimi yere attım. Yaklaşık 40 dakika kadar sürdü. Ama bir 5-10 dakika kadar gözümüzün önünü dahi göremedik" dedi. Öte yandan, hayatın normale döndüğü ilçede yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKum Fırtınası
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