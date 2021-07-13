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Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı

13 Temmuz 2021 Salı 10:59
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Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı

GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşası sürüyor. Yüzde 89'u tamamlanan tünel, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak.

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerinde yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek. Yüzde 89'u tamamlanan Zigana Tüneli, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak.

MESAFE KISALACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük kara yolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı çift tüplü tünel olduğu belirtildi. 

Karayolları Trabzon 10'uncu Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Ateş, Zigana Tüneli'nde bu yılın sonunda ışık görüleceğini belirterek projede kazının yüzde 89'unun tamamlandığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zigana TüneliAvrupanın En Uzun Tüneli
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